快訊／「評估開放邊境」　蘇貞昌：朝穩健開放、漸進鬆綁方向

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議時指出，總統蔡英文先前已經指示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情趨緩，降低11%，BA.5變異株為全球主流株，佔比約78%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；而國內病例數增幅上升，輕症與無症狀者維持在99.55%，而目前已開學且中秋連假將至，人群交流機會增加，須持續密切監測後續疫情發展。

此外，指揮中心表示，入境採檢陽性率下降，上週（8/29-9/3）整體採檢陽性率為3.58%；另外，自8月22日調升入境總量為5萬人，上週（29-9/4）入境總人數為44,900人，9/1、9/2入境人數分別達7,758、7,158人次，為疫情以來新高，此期間自駕旅客佔1%，防疫車輛使用率達72%，防疫旅宿使用率達71.1%。

蘇貞昌聽取報告後表示，如日前指揮中心所預估，國內疫情有微幅增加趨勢，他要求指揮中心持續觀察疫情發展狀況，滾動調整相關防疫措施；此外，因入境人數上限已調升為5萬人，有關機場檢疫、防疫車隊及旅宿之量能，他也請指揮中心持續盤整並採取精進措施。

另外，蘇貞昌指出，感謝國人及各界配合「居家檢疫3+4」、入境人數總量管制等措施，目前疫情發展在預估與可控範圍內，而蔡英文先前已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。