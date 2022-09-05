　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「評估開放邊境」　蘇貞昌：朝穩健開放、漸進鬆綁方向

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌5日召開擴大防疫會議時指出，總統蔡英文先前已經指示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情趨緩，降低11%，BA.5變異株為全球主流株，佔比約78%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；而國內病例數增幅上升，輕症與無症狀者維持在99.55%，而目前已開學且中秋連假將至，人群交流機會增加，須持續密切監測後續疫情發展。

此外，指揮中心表示，入境採檢陽性率下降，上週（8/29-9/3）整體採檢陽性率為3.58%；另外，自8月22日調升入境總量為5萬人，上週（29-9/4）入境總人數為44,900人，9/1、9/2入境人數分別達7,758、7,158人次，為疫情以來新高，此期間自駕旅客佔1%，防疫車輛使用率達72%，防疫旅宿使用率達71.1%。

蘇貞昌聽取報告後表示，如日前指揮中心所預估，國內疫情有微幅增加趨勢，他要求指揮中心持續觀察疫情發展狀況，滾動調整相關防疫措施；此外，因入境人數上限已調升為5萬人，有關機場檢疫、防疫車隊及旅宿之量能，他也請指揮中心持續盤整並採取精進措施。

另外，蘇貞昌指出，感謝國人及各界配合「居家檢疫3+4」、入境人數總量管制等措施，目前疫情發展在預估與可控範圍內，而蔡英文先前已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
曾自爆與「議會之花」天天做愛！　他槍枝上膛被逮了
快訊／林耕仁爆抄襲　陽明交大火速回應了
快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男確診2個月又中
快訊／邊境鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證
快訊／40多歲女「打三劑疫苗」快篩陽　隔天昏迷亡
快訊／6縣市病例破千　新北市5329例最多
快訊／死亡+31！　本土+23931
快訊／柯文哲宣布：中秋節「河濱不開放烤肉」　違規最高罰600
快訊／曹興誠嗆「匪台」！中天不忍了　提告求償5億
快訊／新店公墓空地驚見女屍！　全身屍斑「不排除他殺」
快訊／四川規模6.8地震！　成都、重慶劇烈晃動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拚「18歲公民權」修憲過關！民進黨街講開跑　板橋首發場今晚登場

批張善政迴避涉抄襲責任　鄭運鵬：不用花口水講我

快訊／柯文哲宣布：中秋節「北市河濱不開放烤肉」　違規最高罰6000元

羅智強考慮參選2024總統　朱立倫避答是否支持

「拆一殯蓋公園是廉價的討好政見」　游淑慧另提3規劃怒嗆黃珊珊

快訊／「評估開放邊境」　蘇貞昌：朝穩健開放、漸進鬆綁方向

張善政、林耕仁接連被控涉抄襲　朱立倫：這種潑髒水方式很low

被民進黨控交大論文抄襲　林耕仁：我會主動送學倫會調查

陳時中當孫抱枕照挨批洗人設　蔣萬安：呵呵，享受天倫之樂蠻好的

遭5連霸議員「突襲參選」變笑話　他放話嗆黨：初選200萬不要了

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

拚「18歲公民權」修憲過關！民進黨街講開跑　板橋首發場今晚登場

批張善政迴避涉抄襲責任　鄭運鵬：不用花口水講我

快訊／柯文哲宣布：中秋節「北市河濱不開放烤肉」　違規最高罰6000元

羅智強考慮參選2024總統　朱立倫避答是否支持

「拆一殯蓋公園是廉價的討好政見」　游淑慧另提3規劃怒嗆黃珊珊

快訊／「評估開放邊境」　蘇貞昌：朝穩健開放、漸進鬆綁方向

張善政、林耕仁接連被控涉抄襲　朱立倫：這種潑髒水方式很low

被民進黨控交大論文抄襲　林耕仁：我會主動送學倫會調查

陳時中當孫抱枕照挨批洗人設　蔣萬安：呵呵，享受天倫之樂蠻好的

遭5連霸議員「突襲參選」變笑話　他放話嗆黨：初選200萬不要了

日經：台積電今年將在大阪設立研發基地　負責技術開發和客戶支持

「一起kahutun布谷拉夫」　2022首場台東部落工作假期開跑

挺林襄！高中時見過「確實有差異」　同校人：她整得好開啟新事業

限電、封城、6.8級地震！　四川市民居隔衝下樓：今年太難了

想要特別號碼？台東監理站辦理「車號牌網路標售」

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

雲林草嶺消防小分隊成立600餘日　累計救護案逾130件

梅總提前出局讓出球王寶座　納達爾等3名將有望爭世界第一

琳妲求籤被提醒「別成為第三者」追問：我要嫁有錢人！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

當選拆一殯　黃珊珊：4580坪綠地還市民

民進黨北台灣全敗？　他分析從一縣市就見徵兆

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

《自由》民調：陳時中領先蔣萬安6.21個百分點

快訊／民進黨團爆：林耕仁交大碩論涉抄　剪貼騙學位

黃珊珊回擊柯文哲代理人：參謀總長哥哥都管不了我

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼

結案報告書被爆抄很大！張善政4字回應了

陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

張善政被爆抄更大！　60頁子報告抄29頁

林佳龍稱把新北變「新的台北」　他氣炸：新北人被當二等公民

民進黨團踢爆「交大碩論涉抄」！林耕仁回應

預算已編！黃珊珊：明年一定拆一殯

更多熱門

相關新聞

國軍擊落中國無人機　蘇貞昌：保衛國家寸土不讓

國軍擊落中國無人機　蘇貞昌：保衛國家寸土不讓

中國大陸近來不斷以無人機侵擾金門，金防部9月1日宣布，於中午擊落一架不明的民用空拍機。對此，行政院長蘇貞昌1日晚間受訪表示， 保衛國家我們一定寸土不讓，總統已經指示要做強有力的防衛、回擊，國軍都會做適當的處置。

林佳龍競辦反擊：侯友宜當年勾選的非辯論

林佳龍競辦反擊：侯友宜當年勾選的非辯論

曹興誠捐10億加強國防　行政院感謝：有助國防安全、穩定民心

曹興誠捐10億加強國防　行政院感謝：有助國防安全、穩定民心

積極營救柬埔寨受害國人　累積151人救援回台

積極營救柬埔寨受害國人　累積151人救援回台

強颱軒嵐諾來勢洶洶　蘇貞昌提醒做好防颱準備

強颱軒嵐諾來勢洶洶　蘇貞昌提醒做好防颱準備

關鍵字：

蘇貞昌開放邊境行政院

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面