北部水庫很渴！軒嵐諾豪雨彈轟集水區　交長讚嘆「來得剛剛好」

▲交通部長王國材(左)、氣象局長鄭明典(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風進逼，最快今午夜發布陸上警報，暴風圈明天傍晚可能觸地，暴風圈可能「勾到」新北、宜蘭、基隆跟台北。交通部長王國材今(9/2)下午視察氣象局受訪時表示，颱風帶來雨量「剛剛好」，北部水庫「很渴」。氣象局長鄭明典表示，這次很缺水，颱風來了如果做好防災是正面的。

氣象局預報，今天到週日(9/4)上午受颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨；北部及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其中北部山區並有局部大豪雨發生的機率，中南部地區有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

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今年夏季雨量史上第二少，王國材今下午前往中央氣象局視察，王國材受訪時表示，這次颱風帶來雨量「剛剛好」，北部水庫很渴，但要做好防災，這次苗栗以北山區總雨量預估400到700毫米，山區是水庫集水區，這次會帶來一些雨量，基隆都已經要限水，新山水庫都沒剩多少水，這次剛好可以帶些雨量。

王國材指出，民眾防颱準備還是要先準備好，海上空運都有通令下去因應，目前還沒有很大影響，有些船需要停航，空運也有取消，將按照整個這幾天狀況調整。

鄭明典則表示，颱風防災不太敢講有好處，但這次很缺水，颱風來了，如果台灣做好防災，是正面的。