妹子喊「人家剝蝦會過敏」！男友傻傻幫剝「她一口吞」...正宮傻眼

▲你會幫另一半以外的人剝蝦嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

幫另一半剝蝦，被認為是一個甜蜜貼心的舉動。不過，一名女網友透露，男朋友近日外出聚餐，席間某位女性聲稱「剝蝦子」會過敏，男友當下沒想太多，就幫對方剝了1隻蝦，誰知女方抓起蝦肉隨即吞下肚，讓她忍不住傻眼直呼「剝蝦會過敏，吃蝦不會？」貼文曝光後，有網友揭開真相，「我就是對殼過敏」。

原PO日前在臉書社團「匿名2公社」發文，「我第一次聽到過剝蝦會過敏，吃蝦才不會…故事如下，我男朋友跟一些朋友去吃飯，我因為工作沒辦法到場，有一個女生就跟我男朋友說她沒戴手套，剝蝦子會過敏，我男朋友沒想那麼多幫她剝了一隻，結果那個女生吃了…什麼道理？剝蝦會過敏，吃蝦不會？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，網友紛紛留言「我覺得她想吃妳男朋友的蝦」、「跟她說，妳對綠茶婊過敏。請她滾去隔壁桌」、「想吃但不想弄髒手」、「她是對她自己親手剝蝦的這個行為過敏」、「會過敏就不要吃」、「可能有這種過敏症狀，但女生可以選擇不吃，而不是讓別人的男朋友幫忙剝蝦，除非他們是非常非常熟悉的朋友」。

不過，有苦主透露「我就是，剝蝦手會過敏癢，吃蝦看蝦子新鮮度，有時也會喉嚨過敏」、「我本人剝蝦如果被蝦子刺到我真的會過敏，吃蝦子倒還好」、「真的啊！我舅媽就對蝦殼過敏，都是她老公剝好」、「有些人對蝦殼過敏，但對蝦肉沒有，我有女性朋友就真的是這樣，如果剝蝦殼的手沒去洗一下就碰她，她會馬上過敏」。

延伸閱讀

▸ 吳尊4年前創健身公司…爆積欠物業費1600萬 遭法院列「失信被執行人」

▸ 朱芯儀驚傳病情惡化 本人報平安：穩定治療中不能鬆懈

▸ 颱風愛挑週末來？氣象局揭22年數據「打破都市傳說」 中秋恐有颱風生成