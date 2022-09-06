么弟遭分屍「大哥涉重嫌」！3兄弟見遺體淚崩：為什麼會發生這種事

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市永和區一名梁姓男子一星期前失聯，女性友人5日驚覺不對勁報案，孰料，警察上門才發現，梁男竟遭慘忍分屍。警方循線追查發現，梁男大哥曾多次拖著紅色行李箱進出自家公寓，認為他涉嫌重大。梁男的另外3名兄弟稍早現身殯儀館進行相驗，淚崩表示，「怎麼會發生這種事」。

▲永和分屍案，死者二哥、三哥、五哥赴板橋殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，54歲梁姓死者有8名兄弟姐妹，由於他跟73歲大哥都未婚，因此多年來都跟母親同住，後來9旬老母中風行動不便，梁男為了全心照顧母親，10多年前辭去法警的職務，經濟來源主要是靠大哥的退休金，以及其他7兄妹的金援，直到去年母親離世，剩兄弟倆同住。

事發後，警方調閱監視器發現，梁男大哥從8月31日晚上開始，拖著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓，5日中午又提著2個大垃圾袋出門，最後雙手空空返家，到了5日晚間6時許，梁男大哥拖著行李箱離開住家，坐公車前往台北市。警方懷疑他涉有重嫌，目前將他列為關係人。

梁男的遺體於6日下午於板橋殯儀館進行相驗，梁男二哥、三哥、五哥面對檢察官詢問時，忍不住淚崩，心碎表示「為什麼會發生這種事」，對小弟的死亡感到相當難過，而整起事件詳細發生原因、兇手身分仍有待警方進一步調查釐清。