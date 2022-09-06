恐怖中秋人車潮！花蓮警超前部署　路段景點交通規劃報你知

▲▼針對中秋連假，花蓮新城警分局規劃各項交通管制計畫，以紓解湧入花蓮的車潮。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方針對中秋連續假期交通疏導工作執行時間為9月9日至9月11日為期3天，將針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線公路及七星潭風景區各重要路段、路口，同時編排定點崗哨與機車巡邏疏導，分局長林育旺特別指示服勤同仁落實勤務執行，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

在中秋連假期間，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此針對21公噸以上大貨車於111年9月9日5時至17時禁止雙向通 行、9月10日7時至13時禁止雙向通行、9月11日12時至18時禁止雙向通行，希望藉由管制方式，紓解尖峰時段車流。

交通部公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免有塞車的情形，有關於實施路段、時段如下:

蘇花改大客車行駛路肩開放時段：

（一）9月9日（星期五）：5時至17時（雙向）

（二）9月10日(星期六)：7時至13時（雙向）

（三）9月11日（星期日）：12時至18時（雙向）

蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段：

（一）9月9日（星期五）：5時至17時（視車流調整）-蘇澳南向

（二）9月11日（星期日）：視車流調整-崇德北向

新城警分局長林育旺呼籲，欲利用連續假期返鄉出遊的民眾，請及早規劃行程路線，避開壅塞時段，並提醒大家切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為，以免發生危險，讓大家都能夠擁有一個安全的用路環境。