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中秋烤肉最雷食材　網友認證「這幾樣」出現一秒被討厭

▲▼燒肉,烤肉,炭烤,油煙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少民眾中秋節會與三五好友相約燒肉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者隋昊志／綜合報導

本週末是一年一度的中秋假期，除了吃月餅之外，「烤肉」也早已成為應景活動之一，不少人早早已經跟好友相揪烤肉，有網友發文好奇詢問，什麼食材是烤肉最不想看到的？最多網友點名的就是吐司、青椒、雞肉類跟玉米。

▲食藥署首次將「烤肉組合包」一並納入稽查專案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲不少民眾中秋節會與三五好友相約燒肉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

隨著一年一度的「中秋烤肉節」將至，有網友在PTT八卦板（Gossiping）表示，中秋節前後大概會是烤肉週，若是要赴烤肉約的話總不能空手去，但又很怕自己帶到大家所討厭的地雷食物，讓整個場面尷尬，便好奇PO文詢問鄉民們，大家最討厭看到的烤肉食材是什麼。

PO文一出立刻引起鄉民們熱烈回應，其中最多人的選擇就是「吐司」「青椒」、「雞肉類」跟「玉米」，不少人選擇吐司的原因，就是份量多、飽足感又高「一大條是要吃多久？吃完就飽了」、「大家都帶根本吃不完」，青椒則是味道重，加上容易烤焦，也成為最多人討厭的食材之一。

中秋,烤肉,中秋烤肉 。（圖／記者廖明慧攝）

▲不少網友認為玉米太難烤 。（圖／記者廖明慧攝）

除此之外，雞肉類的雞腿跟雞翅，還有香甜的玉米，也因為實在太難烤熟又花時間，慘遭鄉民們嫌棄，紛紛表示，「帶骨的雞肉根本超難烤」、「雞肉超難熟」、「雞翅真的難烤熟，最討厭之一」、「雞腿太難烤了不適合上烤架」、「雞腿整支生烤要好久」、「雞腿根本來亂的，會覺得買的人在想什麼」、「沒有先水煮過的生玉米」、「生的是要烤多久」、「玉米根本吃不爽還佔位子」。

綜合鄉民們的意見可知，其實只要是難烤的食材都不太受歡迎，尤其是因為不但要烤很久，也很難判斷到底熟了沒，不過也有網友提出解法，就是可以先將難烤的食材事先用水煮過一次，等到要烤的時候再烤即可，如此一來就能減少烤的時間，也能減少沒烤熟的機率。

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