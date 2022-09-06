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中秋宅家烤！盤點網購熱賣電烤盤　網美打卡必備美型款搜尋量暴增

電烤盤（圖／翻攝自東森購物網）

▲疫情尚未平息，室內烤肉成為今年中秋熱門活動之一，電烤盤在網購平台買氣超熱。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節三天連假即將到來，烤肉周邊需求湧現，不只便攜型烤肉架及烤肉爐在網購平台熱搜，不用辛苦升火、適合懶人宅家烤肉的多功能電烤盤，因為平常也能使用，同樣是熱賣的烤肉器具，而今年更有網美必備的美型電烤盤可以挑選，在輕鬆烤肉之餘，還能拍美照打卡。

中秋烤肉幾乎已成全民運動，反應在買氣上，東森購物網指出，熱賣商品以瓦斯爐、瓦斯烤爐、電烤盤等最多，推估因近年環保意識提升，加上天氣炎熱、疫情尚未完全解除關係，室內烤肉方式成為熱門選擇，尤其大型電烤盤、移動式瓦斯爐賣最好，十分適合全家人、朋友聚會多人一起燒烤；今年中秋送禮需求及烤肉帶動平台流量與業績皆有成長，截至目前業績成長約20%，預估越接近中秋節，業績成長會更明顯，可望再提升20～30%。

BBQ陶瓷電烤盤（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲在購買BBQ陶瓷電烤盤時，料理沾鍋也容易清洗是挑選考量之一。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物觀察近期平台上「烤肉」關鍵字搜尋量成長近1.6倍，不論是在外可輕鬆烹煮的露營用焚火台和煙燻爐，或是多人家中聚會適用的BBQ燒烤爐、自動翻轉烤肉架等大型烤肉器具皆成熱購夯品，除了有主打低油煙、快速控溫、不易烤焦的「多功能、安全低油煙木炭烤肉爐」，今年2,000元以下強調可雙邊同時烤，或兼具烤、煮雙功能的電烤盤亦成黑馬商品，熱銷成長近2倍，例如料理沾鍋也容易清洗的陶瓷電烤盤大受歡迎。

BRUNOＸSOUSOU多功能電烤盤（圖／PChome 24h購物提供）

▲BRUNOＸSOUSOU多功能電烤盤外型可愛時尚。（圖／PChome 24h購物提供）

以往中秋烤肉器具多強調方便收納、簡易多功能，今年則是吹起網美懶人烤肉風，烤肉也可以美美的，隨時來張網美打卡照，而首要必備的就是美型電烤盤，PChome 24h購物從站上買氣發現，外表視覺感十足的「BRUNO x SOUSOU多功能電烤盤」搜尋量暴增，一整組包含陶瓷盤、陶瓷迷你杯碟、附蓋雙層不銹鋼隨手杯與大容量保冷袋，全套拿出來立刻成為全場焦點；另有日系木質底座的「YAMADA日系陶瓷不沾多用電烤盤」，自動瀝出多餘油脂，方便清潔烤肉更有儀式感。

此外，近年民眾環保意識提升，以天然椰殼精選炭化壓製、燃盡時無剩餘殘渣的「炭火大師Pitmaster環保椰炭1.2KG 三入組」，以及採用衛生抗菌樹脂的「日本SOTO 兩段式料理/烘焙用抗菌溫控瓦斯噴槍KC-700」，都是懶人烤肉的全新備品。

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