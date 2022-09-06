陳時中PK陳信安破局！　 北市體育局一張公文讓行程告吹

▲陳時中6日上午本計畫要到新生高架橋下打籃球，但卻遭管理員以「行政中立」為由拒絕。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥、袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中6日本規劃合體「台灣飛人」陳信安，赴新生橋下打籃球，推廣運動風氣。無奈到了現場後，因為門口貼有告示「行政中立全民得益」，還遭現場管理員阻擋進入，幾經協調未果，只能調整行程改先受訪，只在場外觀看、並未下場打籃球，最後提早結束活動。

北市體育局專委劉哲明說，今天有了解狀況，「我們現場保全誤解行政中立規定」，據了解，陳部長沒穿競選背心旗幟，所以他現場上有誤解規定去做了禁止拍攝動作，後續會加強保全教育訓練。

劉哲明強調，原則上歡迎所有人使用場地，只要他沒在場地內實施穿著競選背心、揮舞旗幟等，這部分都開放使用」。劉說，據了解陳時中團隊沒申請場地，可能保全有點緊張，以為是參選人員禁止入內使用，這是錯誤，只要沒競選背心旗幟，歡迎透過正常管道租借場地。

陳時中上午受訪表示，今天早上沒有辦法打球，當然很遺憾，一方面也藏拙啦，很久沒有打了，又看到超級球星陳信安，有一點心虛，不過也覺得遺憾，機會難得。

陳時中說，自己雖然不是籃球校隊，但運動可以讓身體舒暢，台灣亞熱帶氣候沒有遮蔭時有時很熱，所以需要更適合場所來打球，「今天到這裡了解一下大家的想法，也希望將來當市長盡量讓設施、設備更完整」。

針對告示明文規定「謝絕政黨、公職候選人及其支持者進入活動場所進行競選相關活動」，媒體無法進場拍攝陳時中打籃球，最後陳也決定不下場打球。競選總幹事吳思瑤直言非常訝異，事實上要安排陳時中與陳信安體驗籃球與籃球族群互動，團隊安排很久，試圖到運動中心，但運動中心有行政中立問題。

吳思瑤強調，新生高架橋籃球場這個場地有場勘過，認為是公開球場，不會在球場裡有競選口號，今天到現場看到告示非常新，到底是哪天貼上，也很好奇。

吳思瑤說，陳時中是奉公守法的人，早上告訴他後，就決定不進場打球，「今天有牙醫師年輕朋友原本要跟阿中打球，沒想到市府這樣規定，不管何時開始規定、有沒有針對特定人士，我們就配合，當然非常遺憾」。

吳思瑤補充，前半個月在天母有滾球體驗，那天是滾球團體要求阿中打滾球，今天是籃球牙醫團體邀請阿中，「我們認知是公開場合，所以對於今天的情況感到不解與遺憾，但既然有這樣規定，我們就守法」。