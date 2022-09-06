一殯變綠地休養生息！黃珊珊提拆黎元大樓　二殯周遭「集中設禮儀專區」

▲黃珊珊政見發表記者會—「⾸都再進化 都市再⽣新樣貌」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日提出都市再生政見，包括由TOD、EOD、ROD為發展策略，由公共建設帶動整體都更，並再提拆除一殯政策，一殯原址將先暫時作為公園，讓其土地「休養生息」，未來透過公民參與方式討論使用方向，而二殯周遭將興建「殯葬禮儀服務中心」，評估禮儀專區可行性。

黃珊珊6日上午召開第二場政見記者會，主題為「都市再生新樣貌」上，邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲外，同時也正式宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問一職，兩人共同闡述對台北市都市再生的理念與看法。

黃珊珊表示，TOD（大眾運輸導向發展策略）架構在柯市府原先的心中山線形公園成功帶動周邊發展，進而產生赤峰街新創聚落，而士林站TOD也預計2024年完工，接下來更與光鏈計畫結合，一路延伸到關渡站。

黃珊珊指出，EOD（教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略），則因應少子化與高齡化人口結構轉變，未來15年，236所學校有165處（約佔70%）有校舍改建需求，原有校舍用地，將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施，包含托嬰、托幼、長者照護、老人服務中心等，甚至延伸到社會住宅及中繼宅。

黃珊珊提及，ROD（河岸導向都市再發展策略），會以最高2倍容積獎勵來加速河岸周邊都市更新，來改善當地環境品質並強化社區機能，發展優質水岸社區。

而黃珊珊也再度提出拆除一殯政見，黃珊珊認為，帶動城市發展不能只靠民間房屋更新，而是用公共建設帶動周邊發展，台北市政府在現任市長柯文哲任內，已經完成二殯翻新開工，預計2023年就會完工，一旦二殯完工，所有殯葬量能可達到需求後，就會進行拆除一殯作業。

黃珊珊說明，一殯原本是殯葬用地，無法作為其他使用，希望進行暫時綠化，還給市民呼吸空間，讓其休養生息，暫時成為市政儲備用地，未來透過公民參與方式，決定該用地的使用方向。

此外，黃珊珊也提出二殯周遭興建「殯葬禮儀服務中心」規劃，由於北市有很多殯葬需求，很多禮廳散落在市區，造成部分住宅民眾困擾，所以將評估拆除海砂屋的市有大樓黎元大樓，設置「禮儀專區」可行性，以BOT方式，將散落於市區的二殯周邊禮儀服務業者集中管理，提供市民完整服務並改善環境市容。

▼無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出一殯拆除、二殯周遭設置「禮儀專區」政見。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）