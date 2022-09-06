批徐巧芯負面手法打選戰　莊瑞雄：蔣萬安贊成這樣的方式嗎？

▲陳時中6日上午本計畫要到新生高架橋下打籃球，但卻遭管理員以「行政中立」為由拒絕。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露陳時中團隊陣容，質疑滿滿團隊的「政二代」。對此，陳時中競選辦公室發言人莊瑞雄說，徐巧芯應該是屬於蔣萬安競選團隊的攻擊手，到底這些資料如何取得，「我認為蔣萬安必須提出說明，蔣萬安贊成用這樣的方式選舉嗎？」

莊瑞雄表示，這次選舉只有3個競爭對手，蔣萬安、黃珊珊還有陳時中，昨天這樣外流不管是競選總部人員姓名還是行政分機，「必須跟外界來講，整個總部這是不對外的」，任何競選團隊內部，是對候選人來講最重要的最敏感的地方。

「請問競爭對手這樣讓內部資訊外漏，到底是透過電腦竊取或偷拍或任何不當方式？」莊瑞雄表示，不管用任何方式，在整個競選過程這些都是非常不當且違法的行為。

莊瑞雄說，徐巧芯應該是屬於蔣萬安競選團隊的攻擊手，到底這些資料如何取得，「我認為蔣萬安必須提出說明，蔣萬安贊成用這樣的方式選舉嗎？相信社會大眾對這關注，這是非常不當的負面手法」。

媒體追問，有沒有可能是內部外流？莊瑞雄說，不管用什麼方式，競選團隊不公開資料都不能不當竊取，也不能不當利用。至於是否會提告？莊說，內部已經做過清查，這一份是舊的內部資訊，對外也是不公開，要先請競爭對手對這份資料取得做出說明。