高嘉瑜分析蔣萬安2個矛盾特質　「大家容易覺得假仙」

▲台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨台北市長候選人蔣萬安打「蔣經國牌」爭取軍公教警消支持一事，民進黨立委高嘉瑜5日指出，蔣萬安打著蔣家牌，卻想營造出小清新的形象，欲讓大家認為自己沒有靠山、包袱，正是他身上2個矛盾特質，容易讓人覺得「假仙（假裝）」。

蔣萬安日前出席中華民國公教軍警消聯合總會第三屆第二次會員大會，不僅談及蔣經國，更稱本身的使命、家族的傳統，他會做軍公教警消最有力的靠山、爭取最好的權益；此外他更批民進黨年金改革趕盡殺絕，他會為大家爭一口氣。

高嘉瑜指出，蔣萬安打著蔣家牌、自稱「正藍軍」，同時把自己打造成小清新，正是蔣萬安身上2個矛盾特質。具體而言，蔣萬安登記參選時找來年輕人，藍營小雞則是一個都不要，裝得好像自己沒有靠山、沒有包袱，實際上身後明明有龐大的資源。

若進一步討論蔣萬安找來年輕人的意義，高嘉瑜表示，她本來以為12位年輕人可能分別代表12區，或是具一定代表性，結果到最後，大家依然不知道這幾位年輕人是誰，蔣萬安此舉就如同過去的國民黨，總將年輕人當作背板襯托自己。

與黃珊珊、陳時中相比，高嘉瑜指出，蔣萬安是最年輕的台北市候選人，卻選擇在選戰中走傳統的蔣家路線，沒有人知道他針對年輕族群的政策是什麼、台北市要如何年輕化。

高嘉瑜提到，蔣萬安與陳時中都曾在廟埕榕樹下品嚐小吃，前者面色凝重，後者則是吃得很開心，兩人反應落差大。她建議，蔣萬安如果硬要說自己是平民、小清新、沒有背景，卻要打著蔣家牌、正藍軍的名號，大家很容易覺得「假仙（假裝）」。