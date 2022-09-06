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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中控徐巧芯侵犯隱私　蔣萬安：難道競辦成員名單要保密30年？

▲▼ 蔣萬安「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安今（6）日召開「長照三支箭，用心挺安老」政策發布會。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／新北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員昨日曝光，被外界形容是「政二代聯軍」，公開競辦通訊錄的國民黨北市議員徐巧芯也遭控侵犯隱私。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（6）日表示，「難道陳時中也要將競選團隊成員保密30年嗎？」

陳時中自投入選戰後話題不斷，包括下班吃泡麵、同志酒吧舔耳照，近日又推出免治馬桶政策的偷窺影片等，風波不斷。如今被爆出競選團隊成員滿是政二代，其中，網路社群組的焦糖哥哥陳嘉行，行政部蔡舒景是法務部次長蔡碧仲女兒；候選人部姚雨靜是前考試院長姚嘉文女兒；新聞部徐慧娟是內政部長徐國勇女兒；文宣部陳彥安是參選人陳時中兒子；活動部藍佑倫是台北市民政局長藍世聰兒子；還有「厭世姬」彭維昭，與「小英女孩」林聿禪。

通訊錄一流出，陳時中競選辦公室立刻譴責徐巧芯公布競辦成員分機表，涉及違反個人資料保護法、侵害他人隱私，也指責蔣萬安縱容團隊公布別人隱私。對此，蔣萬安上午於長照政見發布會後受訪表示，「徐巧芯不是我的辦公室發言人」，且每個議員都是獨立問政的個體。

蔣萬安說，競選團隊成員不是不能公開的事情，沒有這麼嚴重，我的成員也經過媒體揭露，難道陳時中也要將競選團隊成員保密30年嗎？反觀他的競選團隊成員及發言人都是來自各界不同人士，大家都可以檢視。

面對對手陣營批評自己也「政三代」，蔣萬安則強調，他是透過兩次選舉，民眾一票一票選出來，經過民意洗禮，來從事公共事務、為人民服務，但他也尊重陳時中組成的競選團隊的方式與規劃。

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