中秋集愛感溫馨　台南勞工局關懷境外生及移工

▲台南市勞工局結合展翼烘培庇護工場製作的月餅，至新南向外籍生實習工讀的事業單位進行訪視關懷服務，希望透過節慶一同關心外籍生及移工的求學和工作情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長偉哲重視來府城就學及工讀的外籍生權益，5日特別指示勞工局結合展翼烘培庇護工場製作的月餅，至新南向外籍生實習工讀的事業單位進行訪視關懷服務，希望透過節慶一同關心外籍生及移工的求學和工作情形。

隨著新南向政策推動，愈來愈多境外生來到臺南，黃市長偉哲「希望家園」的理念，就是期待每個人都可以在臺南安心求學、工作，適逢中秋佳節，黃市長偉哲也持續關心這群異鄉學子，指示勞工局於佳節與其分享本土風情，同時給予生活關懷。5日由勞工局偕同中華醫事科技大學代表前往新市區渼爾康化妝品股份有限公司，訪視於該公司工讀之新南向外籍生及移工夥伴們，關懷其求學及工作的情形並致贈中秋月餅。

渼爾康化妝品股份有限公司施董事長玉明，對於勞工局主動訪視關懷表達感謝之意，在該公司工讀的境外生及移工共達39名，工作態度認真表現優異，對公司的穩定生產有很大的幫助。公司對他們也視如己出的照顧，交通接送由公司免費提供，對於黃偉哲市長及勞工局溫暖的心意已經收到了，日後也將致力於提供更完善的工作環境。

現場外籍學生與勞工局人員互動熱烈，有學生表示：「來到台南，學校及政府都很照顧我們，能在這個環境唸書真的很幸福，很感謝黃市長」。學生們感激市長及勞工局的心意，平時帶他們到臺南各景點，了解當地的文化習俗，中秋節又到公司來看他們，表示台南是一座美好的城市，未來畢業後希望能留在台南繼續工作，在這個平安溫暖的地方，成就未來的美好人生。

勞工局局長王鑫基表示，黃市長偉哲上任後，指示首創「新南向訪視關懷服務」，主動進入學校、走訪實習工讀企業，除了法令宣導，更重要的是搭起外籍生、學校、企業溝通協調之橋梁。今年該服務更名為「境外生訪視關懷服務」，將港生等各國入境台南的外籍生，納入服務範疇，9月7日也將帶著愛心月餅走訪關懷遠東科技大學、嘉南藥理大學、南台科技大學、崑山科技大學，未來也持續結合內政部移民署，隨時配合學校、企業及學生需求，提供更完整的服務。