S2O音樂祭爭議！北市受理463案　斯邦奈允諾：9月8日公告處理方案

▲北市府召開斯邦奈公司舉辦S2O Taiwan潑水音樂祭行政調查會議。（圖／台北市法務局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在活動前一日宣布，包括CL等共11組藝人無法演出，但主辦單位隨後又公告不可退費引發爭議。台北市法務局消保官5日表示，北市迄今受理相關消費爭議案463件，斯邦奈公司承諾將於9月8日公告處理方案。

台北市法務局5日表示，斯邦奈公司主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」衍生消費爭議案，北市法務局消保官5日聯合業者所在地高雄市政府消保官，以及文化部、行政院消保處、金管會、台北市政府文化局等中央及地方機關進行調查，要求主辦方遵守藝文表演票券定型化契約應記載事項規定辦理，提出處理方案。

法務局指出，經斯邦奈公司蔡姓負責人偕同律師到場說明，因票額等資料尚在進行統計中，承諾將於9月8日前於官網、臉書粉絲頁正式公告相關通案處理方案，消費者預購周邊商品部分，則將依消保法通訊交易相關規定處理，並提供公司客服諮詢專線（07）341-6217。

文化部提及，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容演出，若主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費，針對未使用票券須全額退費，且不得收取手續費。

文化部說明，本案業者是否違反上開規定，將再由主管機關續處，另將再檢視業者辦理本次活動所提防疫計畫等相關文件，若有疑涉刑事詐欺情事，將向檢調機關告發，並適時對外說明。

北市消保官稱，北市8月26日至9月5日已受理相關消費爭議案463件，將由北市文化局函請業者儘速處理，若業者9月8日公告的處理方案，消費者仍認未獲妥處，建議刷卡付費的消費者可於活動結束後120日內，洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金方式購票者，則可向法院聲請核發支付命令。