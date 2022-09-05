再批中央卡大巨蛋　柯文哲怒嗆：花敬群別再鬼扯了！

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

面對台北大巨蛋爭議，台北市長柯文哲過去頻開砲中央「卡蛋」，內政部次長花敬群5日再批，柯文哲縱容遠雄提出不合理排煙測試方式，才造成審查工作無法順利推展。對此，柯文哲回擊，有無「卡蛋」大家心裡有數，「花敬群你就不要再鬼扯了。」

柯文哲5日下午赴市議會備詢，會前臨時新增媒體訪問。針對花敬群稱柯市府縱容遠雄提出不合理排煙測試方式，才是造成審查無法順利推展主因，柯文哲表示，此案是遠雄向內政部申請防火避難性審查，台北市政府只是旁觀的第三者，要等防火避難性審查通過後，才來台北市政府變更建照。

柯文哲認為，中央有沒有卡大巨蛋，其實大家心裡有數，已經過了1年又4個月，有什麼問題就一次講清楚，他沒有要替遠雄護航，且目前審核過程中與北市府一點關係都沒有，「可以不可以，當然是內政部決定，但不要拖這麼久。」

至於大巨蛋工程造成捷運板南線結構損壞，拖延7年迄今未修復完成一事，柯文哲說明，當時有要求遠雄順便修理完畢，遠雄拿到使照前一定會修理，「他如果要拿到使照，當然會立刻修好，但現在還沒到可拿使照程度，當然沒那麼積極弄好。」不過此事與捷運安全無關，結論是「有沒有卡蛋，大家心裡有數，花敬群你就不要再鬼扯了。」