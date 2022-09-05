遭爆論文抄襲！林耕仁下午備妥資料　「主動遞交」陽明交大學倫會

▲國民黨籍新竹市長參選人林耕仁遭爆料論文涉嫌抄襲，5日下午主動提交資料至陽明交大學倫會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、戴若涵／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁5日遭民進黨立院黨團指控，他交大管理碩士論文涉嫌抄襲，對此，陽明交大校方表示，一旦接獲檢舉將立即啟動相關程序調查。林耕仁5日下午則主動備妥相關文件，並前往陽明交大學倫會遞交。

近來論文抄襲風波連環爆，民進黨立法院黨團5日上午召開記者會，踢爆林耕仁2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，指稱林透過剪剪貼貼欺騙學位。對此，林耕仁先是做出4點回應如下：

1.我所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

2.針對我的論文有六處疏漏引註，是我的失誤，我會虛心檢討。

3.我會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，並全程出席說明，捍衛自己的清白。

4.請民進黨不要轉移台北陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救沈慧虹低迷的選情，選舉要回歸政策願景而不是潑髒水。

林耕仁並於5日下午，主動備妥相關文件資料，前往陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室遞交。他強調，會坦然接受外界檢驗，一切坦蕩，論文沒有抄襲、且都是引自政府公開資料，希望校方學倫會秉持客觀公正的標準，還給他公道。

林耕仁表示，論文中引述的政府報告都是公開資料，且都有註明來源，對於民進黨指出內容有六處疏漏引註，也是他的失誤，會虛心檢討，並強調，他論文寫得不好，但絕非抄襲，所以他主動前來遞交資料，捍衛自己的清白，也希望學倫會儘速啟動調查，秉持客觀、公正、嚴謹的學術標準予以檢視，並給社會一個清楚交代。