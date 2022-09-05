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張善政再爆抄襲　鄭寶清建議不要「硬拗」：抄就是抄該道歉

▲▼鄭寶清接受網路直播節目專訪。（圖／震傳媒提供）

▲鄭寶清接受網路直播節目專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政遭爆2007年到2009年主持的農委會研究案涉抄風波未歇，又再遭媒體爆料2009年經費約1700萬元的研究報告，內容近半移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。對此，登記參選桃園市長的前立委鄭寶清直言，張善政該照過去的說法出來道歉，說明為什麼會發生這個錯誤，並跟宏碁一起開記者會，解釋為什麼計畫案這麼多錢。

根據《鏡週刊》報導，張善政團隊於2009年所製作的「隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃」子報告裡，其中介紹了網路協定電視（IPTV）的國內外現況，不過經比對後，發現這些內容都停留在2006年時的資料，甚至疑似複製貼上工研院報告的參考條目，連順序都沒有改，直接放上納為己用。

鄭寶清今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪說，張善政先前評論新竹市前市長林智堅論文抄襲案說，抄襲就要認錯，這是誠信問題，誠信比論文重要，這個說法是對的，跟林智堅跟自己是同黨沒有關係，而現在張善政也爆出涉及抄襲，現在就要出來負責任、道歉。

鄭寶清直言，林智堅和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被人家討厭的原因就是因為「拗」嘛，被質疑抄襲就說對方潑髒水，現在百姓越來越聰明，會自己決定票要投給誰，錯了還要拗，社會就不會原諒。

鄭寶清並向張善政喊話說，建議張善政不要硬拗，張是計畫主持人當然要負連帶責任，抄就是抄，如果該計畫的要點規定不能抄襲，那是更嚴重的刑事案件，可能涉及詐欺，「這不能推嘛！」他提出3點建議說，第一個要認錯，第二個要講清楚說明白，為什麼會發生這個錯誤，第三個很簡單，張善政要跟宏碁一起開記者會，說明當初發生的過程，為什麼給他們這麼多錢？那是有原因的嘛！

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