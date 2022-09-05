張善政涉抄NCC報告交差　民進黨：朱立倫該向桃園人道歉

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政遭爆2007年到2009年主持的農委會研究案涉抄風波未歇，又再遭媒體爆料2009年經費約1700萬元的研究報告，內容近半移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。民進黨發言人謝子涵5日表示，套句張善政曾說過的話「誠信比學問重要」，像這樣誠信有嚴重瑕疵的人，有什麼資格參選桃園市長？呼籲張善政馬上向社會大眾道歉，國民黨朱立倫主席也應為提名張善政，向桃園人道歉。

根據《鏡週刊》報導，張善政團隊於2009年所製作的「隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃」子報告裡，其中介紹了網路協定電視（IPTV）的國內外現況，不過經比對後，發現這些內容都停留在2006年時的資料，甚至疑似複製貼上工研院報告的參考條目，連順序都沒有改，直接放上納為己用。

謝子涵指出，張善政日前遭媒體爆出拿農委會近6000萬的經費所做的研究報告，不但涉嫌英翻中、簡轉繁等花式抄襲，甚至還大量複製貼上農委會跟NCC等政府單位的報告內容，但他和團隊至今未說明清楚，還企圖把責任推給宏碁和農委會，切割他只是計畫主持人，抄襲與他無關，計畫是下面的人執行。

謝子涵說，張善政今天更被媒體進一步爆出，這系列農委會的研究案，其中原本未公開的2009年的子報告，在塵封13年後，也被發現這份花了全民1740萬納稅錢的報告，竟有近一半內容，移花接木自NCC2006年委託工研院進行的一份98萬研究報告，情節十分離譜。

謝子涵說，該計畫在跟農委會簽訂契約時，不但明訂報告及「研究成果內容不得有抄襲、剽竊」等之情事，如有違反，「計畫主持人除應負單賠償與法律等責任」，張善政今天竟然還有臉說「政府發表的公開報告在合理範圍都可以重製」，請問60頁報告有29頁雷同，這也在合理範圍嗎？這種人一旦擔任地方首長，是否也會放任委託案亂搞？抄襲？讓全民買單後果？呼籲張善政應誠實面對。