技職生奪國際競賽大獎　教長讚「技職之光是台灣之光」

▲勇奪今年世界人體彩繪節第一名的環球科大劉權錦（右）今天獲得技職之光。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

第十七屆技職之光今（17日）舉行頒獎典禮，共38人獲得表揚，包括勇奪今年世界人體彩繪節第一名的環球科大劉權錦，獲技職之光證照達人的致理科大姚婉茹等人，教育部長潘文忠讚許說「技職之光也是台灣之光」，希望更多年輕學子投入技職領域並適性發展，而且技職生畢業即就業的即戰力，可說是「選技職、好好讀、有前途」。

第十七屆技職之光今天下午舉行頒獎典禮，共遴選出29組、38人獲得表揚，其中6組「競賽卓越獎」，是參與國際性技藝競賽表現卓越，另外23組為「技職傑出獎」，則是國際創新發明與專業證照等領域具有傑出表現者，由潘文忠親自頒獎，表揚這些參與國際性技藝能競賽表現優異，以及在國際創新發明與專業證照等領域具傑出表現學生。

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▼ 潘文忠（右二）為技職之光得獎者頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠在致詞時，勉勵技職夥伴「一起」讓技職教育持續蓬勃發展，他說，一如108課綱教學是以學生為主體，給孩子更多時間與空間去探索，透過找到自己興趣所在，發掘自我價值，而技職生畢業即就業的即戰力，可謂「選技職、好好讀、有前途」，而且技職之光也是台灣之光，希望透過這次表揚活動，讓大家能看到技職教育不凡成果，吸引更多年輕學子投入技職領域，在適性發展下，期許透過教育力量，引導學生走向最適合他們的道路。

今年技職之光共29組、38人獲得表揚，獲獎者都是各領域的佼佼者，像是今年6月剛從環球科技大學畢業的劉權錦，參加今年7月共48國參加的第24屆世界人體彩繪節，勇奪第一名，其作品「歷史時刻Historical Moments」將疫情融入作品當中，以黑暗之際就是黎明即起之日，無論是醫療照護或社會關懷的暖心溫度，展現技職人卓越技藝與不凡魅力，超群表現讓世界刮目相看。

劉權錦說，因為比賽適逢疫情期間，加上護理師因為疫情關係，即時有家人與小孩也無法回家，只能照顧病人，所以結合拼圖、針筒、綑綁等意象，傳遞出疫情中醫護的辛勞，而模特兒的翅膀以鐵絲塑型，內有一顆骷髏，外包一層紗網，象徵人類的細胞皮層，雙手緊捧心臟則象徵守護的精神。

▼劉權錦（右）與其得獎作品。（圖／記者許敏溶攝）

此外，也是今年剛從致理科大畢業的姚婉茹，國中開始就讀技藝班，對實際動手操作非常感興趣，她在大學期間，努力鑽研資訊網路布建的相關知識，除獲得27張專業證照外，也多次參與全國技能競賽榮獲佳績，獲得今年教育部第17屆技職之光的證照達人殊榮。

▲姚婉茹（左）獲頒技職之光，並與校長合照。（圖／記者許敏溶攝）

姚婉茹表示，從小就很喜歡動手做東西，有一次家中電視壞了，便嘗試拆解修理，而國中參加技藝班考取人生第一張證照，後來憑藉著優異實作能力保送新北高工就讀，之後進入致理科大，而考取證照過程極為艱難，但練習過程學會技術外，也磨練堅持到底的意志，最終考取證照驗證成果，這種成就感得來不易，卻是最甜美的果實。