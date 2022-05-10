環球科大觀光與餐飲旅館系教育宣導　增強技職活動受歡迎

▲環球科技大學觀光與餐飲旅館致力透過技職教育宣導活動，本月至南投縣水里商工及嘉義縣協志工商進行活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學觀光與餐飲旅館致力透過技職教育宣導活動，使高三學生更能清楚瞭解技職教育未來的發展與學生本身職涯進入，從本月開始至南投縣水里商工及嘉義縣協志工商進行活動，聆聽學生多認為對自身未來的職涯選擇極有助益，現場互動相當熱絡。

環球科大觀光學院觀光與餐飲旅館系由吳朝森老師及秦桔新老師，分別針對餐飲及相關類科的高職學生，說明及宣導觀光與餐飲旅館系特色。

在學習與輔導特色方面，證照輔導課程、競賽練習、成果發表、社團活動、教師專業技術移轉之國際合作；在課程與教學特色方面-輕鬆學習，擁有專業技術一把罩、活用專業技術、融入在地產業，國內外產業學習與專業實習，業師協同教學，情境式教學教室設備，增進學生專業技能；在成就與發展特色方面-國內外競賽成績優秀，精進專業能力、校友優異表現，學生學習標竿、模擬餐旅業經營，厚植學生競爭力等系特色發展。

宣導活動過程學生們反應熱烈，藉此機會使學生對於技職教育未來的發展及環球科大觀餐系發展的目標，有更深刻的體認，更清楚瞭解環球科大觀光與餐飲旅館系以產業專家典範學習，達成畢業即就業目標，並希望讓我們學生成為旅館達人、餐飲菁英、旅遊玩家。

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