惡劣！環球科大遭禁招境外生還錄取8人　教部：協助到他校就讀

▲環球科技大學遭教育部禁招境外生，竟還私下錄取8名境外生。（圖／翻攝自臉書／環科大）

記者許敏溶／台北報導

大專校院即將開學，境外生也陸續來台，但日前卻爆發8名錄取環球科技大學的境外生無法來台，事件在今天（2日）經在台香港學生互助協會在臉書披露，教育部也證實，環球科大已經被限制不得招收境外生，但卻自做主張繼續招生，教部已組成緊急專案校組因應，將協助學生轉到經教育部核實營運良好的學校就讀。

繼中小學開學後，全國大專校園也即將開學，境外生準備陸續入境台灣，但卻爆出錄取環遊科大8名境外生，包括3名港生、5名馬來西亞學生，無法取得環球科大來台許可公文，以致於無法來台就學，經「在台香港學生互助協會」在臉書披露，事件才爆發開來。

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在台香港學生互助協會指出，經過向教育部查詢，原來是環球科大在今年3月底就被教育部限制招收境外生，但該校因為自主招生關係，竟然自做主張繼續招收境外生，因為在7月時未能完成教育部相關招生審查，才導致已經錄取的境外生無法取得來台許可。

在台港生協會表示，教育部為了此事，已經成立緊急專案小組協助8位受到影響的境外生，將協助上述境外生轉到經教育部核實營運良好的學校就讀。

教育部也表示，有關部分錄取環球科大111學年度各校系學生，因該校目前不得招收境外生，針對仍希望赴台就學的香港學生，教育部盤點已錄取考生的錄取校系，包括餐飲廚藝類、運動保健防護類及數位媒體與產品設計類等尚有名額校系，電郵考生填報志願以協助分發。