南消無人機隊2年建功53次　黃偉哲：科技救災邁入新時代

▲台南市消防局無人機隊，投入火警、搜溺、山區搜救等勤務53次，無人機在第一時間回傳災情資訊，大幅提升搜救效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局成立無人機隊及無人機模擬訓練中心滿2年，投入火警、搜溺、山區搜救等勤務53次，無人機在第一時間回傳災情資訊，大幅提升搜救效率。

目前無人機隊有高級操作證的專業飛手共有37人，市府將再培訓增加12人，確保有充足飛手執行救災空勘任務，讓台南市救災勤務邁入科技新時代，台南市長黃偉哲表示，南市府的目標是積極朝智慧城市邁進，無人機是科技救災重要的一環，透過成立無人機隊，用科技輔助救災，並進一步建立跨局處間支援機制，擴大無人機應用層面，將更能守護大台南公共安全。

台南市消防局表示，無人機隊在市長黃偉哲指示下，於2020年8月19日成立，同時設置無人機模擬訓練中心（Drone Simulation Training Center,DSTC），提供同仁以3D擬真立體情境畫面練習考照航線項目及模擬各類災害應用，可以強化飛手應變與操控能力，提升考照通過率，也能讓已取得證照的飛手利用模擬器練習維持手感，在實飛時更能得心應手，強化操控熟悉度。

火災現場可利用空拍機搭載熱顯像設備顯示建築物周遭環境、燃燒狀況、延燒方向，以供指揮官研擬人車派遣及戰術應用，避免火勢延燒。搜尋溺水者或迷路登山客時，亦可利用空拍機進行系統式勘查，結合Google地圖定位，以利指揮官擬定搜索救援計畫，提升成功尋獲之效率；發現清醒溺者時，也可以吊掛投放救生圈或救生衣等浮具，增加等待救援成功的機率。

第七救災救護大隊副大隊長陳明辰表示，他擔任第二救災救護大隊副大隊長時，曾於2021年5月在南化大地谷親自操作無人機，確認周遭地形以利規劃搜救路線，並成功尋獲失蹤者，確實有效提升搜救效率。

無人機隊成軍至今已投入各項火警、水域搜溺、山域協尋與演習勤務等共計53場，無人機均能在第一時間將訊息回傳給指揮官，作為指揮官下達指揮決策的重要參考依據。

消防局指出，無人機隊目前領有合格專業高級操作證之警消飛手共37人，每個救災救護大隊配置4至6人，預計未來再培訓12人加入無人機隊行列，確保有充足的飛手投入救災空勘的任務。