飛雁新村停車場及鄰里公園完工啟用　黃偉哲期許讓民生更便利

▲台南永康精華地段的尚頂（飛雁新村）停車場及鄰里公園，由市長黃偉哲主持啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南永康精華地段的尚頂（飛雁新村）停車場及鄰里公園於7月底完工，4日由市長黃偉哲主持啟用儀式，交通局長王銘德、民政局長姜淋煌、立委林宜瑾及永康地方民意代表、里長、里民皆到場共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，感謝市政團隊及地方的推動，將荒廢閒置土地活化利用，改造成為停車及休閒空間，讓市民行的更好、過的更好。





黃偉哲表示，該地六甲頂遺址，經過文資處評估，建議做停車場或公園等低度開發設施較為合適，也可解決周邊停車空間不足、社區休憩空間缺乏等困難。他也說，市政建設是一步接一步，感謝民代協助爭取推動，市府團隊未來會持續做，福利也會持續挹注造福鄉里。





尚頂公園停車場前身為國防部管轄之飛雁新村北側土地，鄰近奇美醫院，長久閒置荒廢，更易成為蚊蟲孳生的熱點，為解決周邊停車需求且無社區型休憩空間等問題，由交通局及工務局編列經費補助區公所辦理停車場及公園建置，嘉惠在地居民及用路人。





交通局長王銘德指出，尚頂停車場工程經費2,297萬元，劃設151格汽車停車位及30格機車停車位，可紓解此區人口密集、商業活動興盛，區域停車位難求之困擾，未來正式收費營運也會規劃月租優惠回饋在地里民；工務局表示，新建的公園設步道、涼亭、體健設施及兒童遊樂設施，老少咸宜，親子同樂，與停車場結合為一處友善休閒停車環境，不足之處未來會逐步建設到位。