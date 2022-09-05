柯文哲選總統搭檔不要文青　若沒選上「下一步要幹這大事」

台北市長柯文哲來開砲了！！柯文哲接受ETtdoay最新談話性節目《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問，談到選舉操作都有一套劇本，參選人只是演員，「會演是英雄」，而北市長參選人陳時中作為演員「恥度很寬」；他也談到選擇2024年總統選舉搭檔的條件，最怕的竟然是文青類型的？想知道為什麼嗎？請鎖定9/6週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

ETtdoay全新談話性節目《欣儀最政點》主持人、北市議員王欣儀，平時認真問政、監督市長柯文哲積極推動市政，兩人這次面對面輕鬆對談，少了在議會殿堂上的劍拔弩張，還被年輕人的街訪逗得哈哈笑，柯市長也快被男神換臉題打敗。

大巨蛋卡5年 柯P預言過關時間

柯文哲坦承大巨蛋和重陽敬老金是他最失敗的政策，他以外科醫師割大腫瘤來形容，「以為一刀下去就能割掉病源，殊不知問題沒解還血流不止。」。

而他說中央因他「卡蛋」，光換建照審了5年，防火避難審查審了1年4月還沒完，但他也預言「等我任期結束就會過」。

評陳時中 作為演員「恥度很寬」

談到從衛福部長轉變成北市長參選人的陳時中，柯文哲贊同阿扁的說法，指陳時中兩個職務都想抓，結果都不專心，防疫做不好，還一邊跑攤，舉酒杯照片就被流出；而選舉操作都有固定劇本，「會演是英雄」，陳時中作為演員「恥度很寬」。

當被王欣儀問到2024年總統選舉搭檔的條件，柯文哲明確指出他的搭檔應該要有兩大特質，但就是不要是文青型，至於跟黃國昌搭檔如何？柯文哲給了明確答案。而萬一如果沒選上總統，他也已決定好下一步要幹一件大事。

阿北也會怕 地獄題不敢答

而看似沒什麼能難倒他的柯文哲，面對王欣儀的快問快答，竟有兩題地獄題讓他只能閃躲，用「下了節目再告訴你」搪塞，想知道到底是什麼問題難倒高智商的柯文哲，請鎖定明天(6日)《欣儀最政點》節目首播。(李芸樺／台北報導)