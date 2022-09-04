免治馬桶爭議多　他曝陳時中救命稻草：問題比廁所大、綠營已山窮水盡

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者姜國輝攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，拋出要把台北市公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，引起爭議。對此，媒體人逆風的烏鴉指出，陳時中近期幾波操作中，最大的問題並非免治馬桶，「而是四叉貓劉宇。以劉宇作為拉回流失的年輕人選票主力，我只能說陳時中和民進黨在拉回年輕人選票這件事情上，不是蠢到極點，就是山窮水盡了。」

逆風的烏鴉表示，陳時中的這幾波操作，最引起關注的，除了這次的免治馬桶，另一個應該是同志酒吧的舔耳事件。這兩起事件的交集是什麼？明眼人都看得出來，是四叉貓劉宇。

逆風的烏鴉指出，自己是百分之百支持同權的、支持同婚，甚至認為不應該用專法應該穰他們適用民法，同時也認為不應該限制他們生養孩子的權利，「所以，我認為應該修改人工生殖法，讓同志可以透過人工生殖方式生養小孩。」

逆風的烏鴉表示，不認為政治人物或者藝人是同志或跨性別者應該遭受不同對待，這不應該是從政的問題。但問題在哪？問題在很多同志和跨行別者，把自己同志或跨性別身分當成唯一的專長和賣點。劉宇就是其中的一個。

對於劉宇，逆風的烏鴉指出，作為側翼，劉宇是合格的。除了在PTT累積的名氣，它過去最出名的戰績，應該就是到處去蹭反對陣營的活動，然後發照片搞笑。至於其他很多事件，比如說吹捧高端疫苗的抗體值、或者追打柯文哲，嚴格來說都只能算是中規中矩的洗地，「如果不是不斷用同志身分特殊性吸引的目光，就一場選舉來看，這些操作都不入流。」

逆風的烏鴉分析，但就是這樣不入流的表現，現在竟成了陳時中的救命稻草。劉宇本來就是小丑形象，於是陳時中借重劉宇，讓自己也成了小丑，這樣的形象越來越深植民心，劉宇應該有很大的功勞。

逆風的烏鴉指出，自己無法理解的是：民進黨有很多打選戰的正規軍，為什麼陳時中會這麼重用或借住劉宇的形象來幫自己做形象塑造？說得更直白點：雖然劉宇有名氣，「但其實他的名氣是小眾的；放在大眾的領域，它並不適合站在螢光幕前，原因只有三個字：不討喜。」

對於近期免治馬桶廣告爭議，逆風的烏鴉表示，自己很難想像，陳時中那個馬桶廣告決定讓劉宇出鏡時，心裡在想啥，「我明白陳時中的作法是想要拉回流失的年輕人票；但以劉宇作為拉回流失的年輕人選票主力，我只能說陳時中和民進黨在拉回年輕人選票這件事情上，不是蠢到極點，就是山窮水盡了。」