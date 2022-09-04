公廁裝免治馬桶？賴香伶：強化管理、提供衛生紙才是重點

▲賴香伶指出，不少公廁雖掛上「特優」，但管理維護未必到位。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導



前衛福部長陳時中因為推出爬公廁影片，公廁是否應裝設免治馬桶？引發熱議。民眾黨桃園市長參選人賴香伶4日表示，公共廁所清潔維護，是城市進步發展的指標，她在桃園跑行程時經常進出公廁，不少公廁雖掛上「特優」，但管理維護未必到位，有的被塗鴉，有的門鎖被破壞待修，與「特優」等級並不相稱。

▲被塗鴉的公廁。（圖／賴香伶競辦提供）

尤其，桃園市多數公廁未能提供衛生紙，台北市近年來輔導公廁管理單位，提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙等用品，已有成效，也草擬「公廁環境衛生管理自治條例」草案，希望提升公廁品質，許多外籍人士、中國大陸來台人員對於台灣重視公廁管理，也頗表讚許。但桃園市的公廁情況好壞不一，民眾要安心的上廁所，需要有好運氣，公廁整體維護顯然還要多加油。

賴香伶認為，人都有不時之需，公廁未必需要免治馬桶，需要的是乾淨、衛生、安全的環境，做好市府所屬公廁維護、輔導各管理單位強化維護，是桃園市政府的責任。她主張未來桃園市公廁都應提供衛生紙、坐墊消毒液、馬桶座墊紙，桃園市政府應輔導公廁維護，有乾淨、通風、明亮的公廁，可以提供市民安心的如廁環境，比起免治馬桶更加重要，這才是桃園市政府必須重視的議題。