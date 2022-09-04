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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

 記者羅婉庭／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍及立委羅致政今（4）晚出席嘉義同鄉會秋節聯誼活動，在台上喊凍蒜時，被鄉親當場制止。一名出席的鄉親指出，當時現場氣氛十分尷尬，林佳龍在台上表情僵硬，「拔椿不成反被人拔」。

嘉義同鄉會今晚於在板橋舉行中秋聯歡晚會，來自嘉義縣的新北市長侯友宜受邀參加，但因為軒嵐諾颱風侵台，新北部分地區陸續傳出災情，侯則立刻取消出席行程，改往處理防颱與災後復原工作。林佳龍則出席活動，由於先前傳出新北市宜蘭縣同鄉會總會理事長陳燕飛挺侯事件，外界認為林的拔樁意味濃厚。

林佳龍到場後由總會顧問游世全介紹，理事長劉德宗於台上陪同，但全程未發言或喊聲。由於同鄉會總會長會前再三的叮嚀，林佳龍並無在台上當眾批評侯友宜，反而提到侯正在為風災努力，請鄉親給他掌聲。

林佳龍致詞完畢後，將麥克風遞給羅致政，羅立即在台上帶領現場參與者高喊凍蒜，影片中可見到劉德宗一語不發、臉色鐵青，榮譽副理事長林文明則拿起麥克風當場制止，表示「不好意思！我代表同鄉會發言，今天這邊不可以喊凍蒜！今天是我們嘉義同鄉會的中秋聯誼會。」台下的鄉親則大喊「嘉義人支持嘉義人」，羅致政連忙說「歹勢！我們改喊加油！」

林佳龍下台逐桌打招呼時，有鄉親也高舉雙手不停向林佳龍大喊「嘉義人支持嘉義人、不要在這裡喊凍蒜」等，林佳龍等人最後快步離場。

▲林佳龍4日晚間出席嘉義同鄉會，喊凍蒜遭當面制止。（圖／讀者提供）

▲林佳龍4日晚間出席嘉義同鄉會，喊凍蒜遭當面制止。（圖／讀者提供）

 

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