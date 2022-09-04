恩恩國賠案消防局不同意　林佳龍心疼回應了

▲恩恩爸向新北市政府提出國賠求償1元。（圖／翻攝自當事人臉書）



文／中央社

新北市政府消防局拒絕染疫過世男童「恩恩」家屬提出的國賠案件。民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，為恩恩與他的家人感到心疼、遺憾，支持家屬繼續捍衛、查個水落石出。

恩恩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間送醫後過世，恩恩父親8月16日透過律師分別向新北市政府、市府消防局及衛生局各請求國賠新台幣1元。

新北市府消防局國賠小組2日開會審議認為，法令面與執行面都不符國賠要件，不同意賠償；新北市長侯友宜今天上午說「尊重審議委員會判定」。

▲民進黨新北市長參選人林佳龍會。（圖／記者許靖騏攝）



林佳龍晚間到板橋出席新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會接受媒體聯訪表示，家屬真的是希望藉國賠程序釐清恩恩案內容，政府應對社會有個交代，這樣的行政程序沒充分考量恩恩家屬心情，他支持家屬繼續捍衛、查個水落石出，還家屬公道。

另外，對於民進黨台北市長參選人陳時中提出「免治馬桶」政見，林佳龍說，自己過去擔任交通部長，推動交通部所屬單位如國家風景區、機場與港口等都至少有1間與一定比例免治馬桶，這應是對的方向，也是台灣要走向國際化、能迎接國際觀光客要走的路。

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