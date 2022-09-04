紅綠燈桿砸癱女騎士！家人不捨她做這事遇劫　孝女辛酸故事曝光　

▲女騎士被號誌燈桿砸中。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市2日上午發生號誌燈桿砸中停等紅燈的陳女騎士(43歲)，造成身體腰椎頸椎多處骨折，恐下半身癱瘓，陳女是鄰居眼中的好女孩，為了照顧雙親晚婚，又冒著高齡的危險生下了女兒，事發當天她是為了要去拿剛出生3個月的女兒新印章，未料卻天降橫禍，家人難過地在網路po文集氣，盼有奇蹟出現。

陳女重傷送員基醫院再轉送彰化基督教醫院，昨日開完刀後，今天院方說明傷勢，指她氣血胸嚴重，頸椎、胸椎多處斷裂，神經受影響下半身麻痺，開刀過程順利，現以麻醉針進行止痛。

▲彰化員林市中山南路與南昌路口號誌燈倒砸到騎士。（圖／ETtoady資料照）

她家人難過地指出，「這個受害的是我們很珍惜的親人，她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦。」

陳女是鄰居及家人眼中孝順的好女孩，精神不穩的母親都是由她在照顧、爸爸也中風，直到2年前母親過世，40歲才結婚，高齡求子，還曾流產過一次，3個月前才生下了女兒，還在放育嬰假，9月正準備回去上班，竟遇上如此劫難。

陳女家人說，陳女因為上班有賺錢，想要幫小孩存點錢，事發當天接近中午是要去拿小孩的印章，要去銀行開戶，如今剛開完刀後續要再做怎麼樣的醫療，現在都還不知道。

彰基指出，傷者除頭部外傷外，頸椎第5節受傷，肋骨右側6到9節、左側4到8節斷裂，有嚴重氣血胸，而脊椎第L1到5也有受傷，胸椎11到12節嚴重脫位，都可能會危害下半身神經的活動，造成下半身麻痺。以目前神經學檢查看來，女騎士的脊椎因嚴重脫位，之後的活動行走狀況仍需觀察，未來仰賴積極治療與復健，但不會放棄任何希望。