台中警又被摸哨影曝！半夜4點車內打手遊...鏡頭在窗旁沒發現

記者許權毅／台中報導

台中第六分局昨（4）日傳出民眾檢舉員警半夜執勤打瞌睡遭懲處，該民眾又發出影片表示，8月18日凌晨4點多在台中北屯區中清路二段，拍到2名員警在車內執行勤務時滑手機，其中副駕駛座的員警雙手拿著手機，專注地玩著手遊，沒發現車窗旁就站著一位民眾在拍攝。對此，第五警分局回應，相關組室皆沒有接到這件檢舉案。

▲繼先前傳出台中第六分局員警被檢舉深夜執勤打瞌睡，第五分局員警也被爆料員警在車內玩手遊。（圖／民眾提供，下同）

台中第六分局2名員警昨日凌晨2點多，頂著颱風夜仍在外執行守望勤務，不過被民眾拍下在車裡打瞌睡、滑手機，最後2名員警各被申誡2次。同一位民眾爆料指出，8月18日同樣在台中，換成第五分局員警被拍到在車內打手遊，拍攝距離同樣非常貼近，2名員警「被摸哨」皆沒有發現。

根據民眾拍下畫面顯示，當時在北屯區中清路二段上某KTV外頭，一輛警車停放在路邊閃爍警示燈執行守望勤務，民眾走上前後，發現副駕駛座員警專注地在玩手遊，另名駕駛座員警也正在滑手機，手機鏡頭幾乎就要貼在車窗上，將近40秒的影片，2名員警皆無察覺。

記者詢問第五分局是否有接獲檢舉？是否有相關懲處？第五分局回應，經相關室處查詢後，8月無接獲民眾報案檢舉相關情事。

昨日第六分局員警打瞌睡遭懲處一事曝光後，有不少網友替員警喊冤，認為「警察杯杯幾乎每天都是睡不飽的狀態，因為要執勤要排班，請多點同理心吧！」不過也有人覺得「上班時間打瞌睡本來就不應該！」在網路上討論相當熱烈。

