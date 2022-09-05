彰化+994「145班確診停課」　中秋節還烤肉？王惠美說話了

▲許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節將至，公布有994名確診案例，有145班級停課，由於中秋節將至，為避免中秋連假之後疫情驟升，台北市政府宣布「河濱公園不開放烤肉」，對此彰化縣政府今天召開線上疫情記者會，縣長王惠美依據中央指引，建議未接種疫苗長者、幼童或免疫低下民眾不要參加群聚活動。

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▲彰化今天有994人確診。（圖／彰化縣政府提供）

由於中央並未禁止特定河濱或是場所舉辦聚會或烤肉。但若要在公共場域或營業場所舉辦烤肉聚會，應遵守量體溫、不得逐桌敬酒敬茶、加強環境清消等，今天王惠美對此也表示，中秋節沒有禁止烤肉，但也建議未接種疫苗者盡快去施打，也要避免與不認識的民眾群聚用餐。

▲彰化今天有145班停課。（圖／彰化縣政府提供）

由於縣內今天仍有國中小145班級停課，衛生局長葉彥伯呼籲家長，最重要的防疫措施就是打疫苗、有症狀做快篩，有確診就治療，另外就是在個人防護方面，戴口罩、打疫苗、勤洗手等方面務必落實。

衛生局強調，新版校園防疫規定要到9月12日才開始實施，9月11日前，停課標準先維持舊制，只要有1位學生確診，全班就必須停課3天，從9月12日後，改為若班上有學生確診，只要同班師生和有脫口罩接觸15分鐘的相關接觸者，各發1劑快篩陰性就能正常上課。