　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化+994「145班確診停課」　中秋節還烤肉？王惠美說話了

▲▼彰化疫情。（圖／彰化縣政府提供）▼許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝））

▲許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節將至，公布有994名確診案例，有145班級停課，由於中秋節將至，為避免中秋連假之後疫情驟升，台北市政府宣布「河濱公園不開放烤肉」，對此彰化縣政府今天召開線上疫情記者會，縣長王惠美依據中央指引，建議未接種疫苗長者、幼童或免疫低下民眾不要參加群聚活動。

▲▼彰化疫情。（圖／彰化縣政府提供）▼許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝））

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化今天有994人確診。（圖／彰化縣政府提供）

由於中央並未禁止特定河濱或是場所舉辦聚會或烤肉。但若要在公共場域或營業場所舉辦烤肉聚會，應遵守量體溫、不得逐桌敬酒敬茶、加強環境清消等，今天王惠美對此也表示，中秋節沒有禁止烤肉，但也建議未接種疫苗者盡快去施打，也要避免與不認識的民眾群聚用餐。

▲▼彰化疫情。（圖／彰化縣政府提供）▼許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝））

▲彰化今天有145班停課。（圖／彰化縣政府提供）

由於縣內今天仍有國中小145班級停課，衛生局長葉彥伯呼籲家長，最重要的防疫措施就是打疫苗、有症狀做快篩，有確診就治療，另外就是在個人防護方面，戴口罩、打疫苗、勤洗手等方面務必落實。

衛生局強調，新版校園防疫規定要到9月12日才開始實施，9月11日前，停課標準先維持舊制，只要有1位學生確診，全班就必須停課3天，從9月12日後，改為若班上有學生確診，只要同班師生和有脫口罩接觸15分鐘的相關接觸者，各發1劑快篩陰性就能正常上課。

▲▼彰化疫情。（圖／彰化縣政府提供）▼許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝））

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
明雨多轉涼！　中秋連假「乾→濕」時程出爐
大鵰男愛BTS「做GG縮小術」為像韓國人　韓網氣炸逼道歉
快訊／美宣布對台軍售336億！　國台辦回應了
快訊／反悔壓線登記被罵爆　藍5連霸議員宣布「無黨參選」
抓姦神器「冰棒」消失怎麼辦？　LINE必學3神招曝
阿堂鹹粥被洗1星！他批鼎泰豐炒飯沒人喊貴　網戰翻
李玖哲怒飆相馬茜髒話！　一看到妻反應後悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雷雨轟北北基！明全台雨多略轉涼　中秋連假「乾→濕」時程出爐

颱風後巡檢無重大災情　羅東林管處11條社區型自然步道9／6開放

想避免在賣場失心瘋！先從「婉拒試吃、抗拒大包裝食物」開始做起

華航「皮卡丘彩繪機」首航時間點出爐！9／30先飛日本微旅行

中部百貨戰火開打！日曜推NG鞋　中友購物節、新時代周年慶登場

台灣之光！盒玩變花燈現身新加坡　8年級設計師：太奇妙

無懼退場潮　城市科大迎30多名轉學生「助無縫接軌完成學業」

女方家長要「50萬聘金」做保障！網傻眼：到底是保障誰？

彰化+994「145班確診停課」　中秋節還烤肉？王惠美說話了

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升　命理師：第1名升官發財

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

大雷雨轟北北基！明全台雨多略轉涼　中秋連假「乾→濕」時程出爐

颱風後巡檢無重大災情　羅東林管處11條社區型自然步道9／6開放

想避免在賣場失心瘋！先從「婉拒試吃、抗拒大包裝食物」開始做起

華航「皮卡丘彩繪機」首航時間點出爐！9／30先飛日本微旅行

中部百貨戰火開打！日曜推NG鞋　中友購物節、新時代周年慶登場

台灣之光！盒玩變花燈現身新加坡　8年級設計師：太奇妙

無懼退場潮　城市科大迎30多名轉學生「助無縫接軌完成學業」

女方家長要「50萬聘金」做保障！網傻眼：到底是保障誰？

彰化+994「145班確診停課」　中秋節還烤肉？王惠美說話了

「白露」來了！4生肖「財運、事業」飆升　命理師：第1名升官發財

牙周病患者「中風率高2.1倍」！醫揭發炎過程：更易罹心臟疾病

陳時中政見「公廁裝免治馬桶」　敢使用嗎？全場答案超一致

大雷雨轟北北基！明全台雨多略轉涼　中秋連假「乾→濕」時程出爐

猿邦交易兩內野手都登錄　楊晉豪一軍先發游擊對前東家　

颱風後巡檢無重大災情　羅東林管處11條社區型自然步道9／6開放

刑警傳訊「柬埔寨部長臉書」求助！11台人順利獲釋　他曝恐怖經歷

受惠iPhone 14升級拉貨　大立光8月營收44.41億元「創今年新高」

快訊／T1聯盟人事大風吹！前中信特攻總管張樹人接任秘書長

超兇AV女優帶球嫁！　引退「成一般上班族」近況曝

集邦曝：電視需求依然處於弱勢　9月面板價恐續跌

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

不解為何酸林襄　同校人：整得好開啟新事業

快訊／國1「 2大車追撞」1輛衝邊坡　紫爆回堵15公里

廖老大三重店揭「被點名內幕」認賠200萬

明恐破單日4萬！　醫喊別和4種人烤肉

外送韓式泡麵「藏一大坨檳榔渣」　網全怒了

阿堂鹹粥被洗1星！他看出「台灣人的自大」

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

6人吃日料花3800嫌貴！老闆怒譙奧客　網戰翻

快訊／首例BA.4「重複感染」！

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

更多熱門

相關新聞

指揮中心沒說不買BA.5雙價疫苗

指揮中心沒說不買BA.5雙價疫苗

指揮中心3日下午加開記者會說明目前次世代疫苗的狀況。王必勝指揮官解釋，我國採購的「原始株+BA.1」款已在歐盟和多國通過EUA，但另一款「原型株+BA.5」僅有美國採用，且莫德納也僅提供給美國、未提供給其他國家，我國也沒有收到任何資料供審查。

等了12年！雲門舞集9/12到彰化過中秋

等了12年！雲門舞集9/12到彰化過中秋

最美魚販求網交徵婚是詐騙文！劉心語高EQ回應

最美魚販求網交徵婚是詐騙文！劉心語高EQ回應

基隆+433！嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

基隆+433！嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

彰化號誌燈砸癱新手媽　還有4支鏽蝕嚴重

彰化號誌燈砸癱新手媽　還有4支鏽蝕嚴重

關鍵字：

彰化王惠美疫情確診.烤肉

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面