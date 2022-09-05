最美魚販求網交徵婚...詐騙文別點！劉心語高EQ「106字回應」

▲劉心語被po詐騙徵婚文。（圖／翻攝自劉心語臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化女兒劉心語（阿澎），只要一有空一定返家幫忙賣魚，孝順又愛家的形象，被外界冠上「最美魚販」封號，通告、戲劇、廣告、主持、業配、代言、商演等工作邀約不斷，加入全明星運動會表現亮眼，卻有人在臉書《花壇人大小事》po釣魚文徵婚「賣魚為生真的很丟人嗎…還有人要我嗎」，稍早她以106字對外回應。

臉書《花壇人大小事》，社團成員有15,000人，有網友發現，近日被po上的全是美女圖徵婚文，有多個帳號是同一人， Line每個聯繫都不同，也沒有版主可以管理，看得真的很無聊又誇張。

▲阿澎被po詐騙徵婚文。（圖／翻攝自Facebook／花壇人大小事）

未料，從社群裡po文中也看到藝人劉心語（阿澎）穿著背心幫忙家中賣魚的圖，po文者寫下「賣魚為生真的很丟人嗎誰要娶了我，不打我，對我好，洗衣做飯生兒子我樣樣會，…還有人要我嗎？不嫌棄的聯繫我」，文末還寫下Line聯繫帳號，誇張的行徑，使得不少網友氣的狂罵「這是詐騙文、千萬不要點」。

劉心語媽媽得知此事後，生氣的說，心語是一個這麼清白這麼認真的女孩，也是一個鄉下純樸女兒，最近忙著全明星運動會，每天都會電話報平安，看她這麼辛苦，都想去看她，還被po這樣的圖文，真的很難過，也希望關注心語的粉絲朋友可以上她個人臉書觀看，也提醒民眾千萬不要去點文被騙。

劉心語淡定的說，「現在很多人都這樣子盜圖，這樣行為真的很不可取，也感謝這位盜圖的人幫我徵婚！但是我真的不需要！現在只想全心全意在工作上！ 每天忙碌訓練，希望把握在全明星運動會中，揮灑自己的汗水與熱血。 要多多支持黃隊呦，我們真的很努力」。

▲劉心語回應。（圖／記者唐詠絮翻攝）