庇佑員警！2殉職警今公祭　祀典武廟關聖帝君神駕親臨民權所

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所警員凃明誠等員警因公殉職，為祈求民權所員警執勤順利出入平安，5日下午2時許，民權所副所長莊民誠，率員前往祀典武廟，祈請關聖帝君神駕親臨民權所巡視護佑，讓所內員警祈福，約半小時後，由莊副所長請回武廟安座。

▲台南市警二分局民權所副所長莊民誠，率員前往祀典武廟，祈請關聖帝君神駕親臨民權所巡視護佑，保佑全體員警執勤順利出入平安順遂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局5日上午在台南市立殯儀館景行廳為2名殉職員警舉行公祭，相關儀式於中午12時圓滿完成，2位殉職員警在台南市警方列隊敬禮送行下，恭送靈車前往火化場。

繼日前台南縣城隍爺神駕，夜巡時親臨台南市警二分局民權所，主動為2名殉職員警「做主申冤」後，民權所副所長莊民誠，5日下午2時許，率員前往祀典武廟，祈請關聖帝君神駕親臨民權所巡視護佑，在廟方人員請示下，關聖帝君欣然同意由莊副所長請神駕親臨民派出所巡視護佑，並讓所內員警祈福，保佑全體員警執勤順利出入平安順遂，約半小時後，由莊副所長請回武廟安座。

武廟秘書張家銘指出，因縣城隍爺日前前往民權所關心員警，所以基於地緣關係，特前來武廟敦請關聖君神駕前往民權所護佑員警執勤出入平安。