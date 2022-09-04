快訊／巨樹遭強風吹倒　壓垮真理大學小白宮旁圍牆

▲ 校內路樹倒塌，壓垮真理大學圍牆 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

颱風軒嵐諾今天上午11時向北朝北北東方向前進，遠離台灣，中央氣象局11點半解除陸上颱風警報，但北部地區仍風雨不斷，新北淡水真理大學校園內路樹中午12時20分遭強風吹倒，壓垮校內小白宮旁的圍牆，阻斷校園外真理街4巷交通，所幸未有人員受傷，淡水警方獲報立即到場管制、疏導交通。

警方也聯繫真理大學校方派員到場處置排除。真理大學表示，事發當下已立即聯繫廠商，該圍牆位於小白宮旁，預計明天開始整修。