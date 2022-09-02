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快訊／誘台人赴柬埔寨做詐騙　人口販運集團主嫌晚間70萬交保

▲人口販運集團主嫌晚間被裁定70萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

中央社

以李姓、林姓男子為首的人口販運集團，自去年11月起詐騙台灣民眾到柬埔寨從事電信詐騙，台北地檢署今天依法起訴李男等9人，移審台北地院。北院晚間裁定李男70萬元交保。

檢警調查，以林男、李男為首的人口販運集團，自去年11月起利用臉書（Facebook）刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高額薪資等內容，誘騙失業、高額負債、八大行業等經濟狀況不佳或生活困頓的年輕人前往柬埔寨。

檢警查出，集團成員將應徵者帶到柬埔寨金邊、西哈努克省（西港）等地的詐騙園區，交給電信詐欺集團買家，在柬埔寨買家支配下從事電信詐騙工作，若有不從或業績不佳，予以毆打、電擊、關入密閉空間，再要求高額贖金。

檢方調查，這2個人口販運集團以每人1萬7000元至1萬8000美金（約新台幣55萬）不等金額，向柬埔寨買家販賣被騙的年輕人，犯罪所得超過新台幣1000萬元。據統計，2集團誘騙到柬埔寨的被害者共88人，檢警自柬埔寨救回18人，另有1人被救出但還沒回台、3人還未出境就獲救。

北檢循請外交部等單位協助及深入蒐證後，今年5月5日指揮警方拘提林男等3人；檢警7月5日動員百餘人於北、中各地同步執行搜索，並傳喚、拘提李男等共6人，向法院聲請羈押禁見6人獲准。

北檢今天依刑法買賣人口罪、詐欺未遂罪、意圖營利以詐術使人出國、妨害自由、違反組織犯罪防制條例等罪，起訴林男、李男等9名被告。

案件晚間移審台北地方法院。法官審理後，晚間裁定李男70萬元交保，其餘5人各以20萬元至40萬元不等金額交保，並均限制住居、出境、出海，且均應每週向限制住居地的轄區派出所報到1次。

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