中國豬仔把「床單當救命繩」！疑遭拘禁跳窗逃跑　摔成重傷

▲中國籍男子逃離酒店，在柬埔寨摔成重傷。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬中時報2日報導，一名36歲中國籍男子疑似在西港遭到拘禁，利用床單做成繩索從酒店跳窗逃跑，當場摔成重傷。依據流出的照片，白色床單被綁在窗戶邊。

事發於當地2日清晨5時30分左右，這名中國男子彭某當時人正在凱洲國際酒店內，從房間把白色床單綁在黑色窗框上，跳窗逃跑。但已知他不慎摔成重傷，正在省政府醫院接受治療。

西港警方近期進行多起執法行動，在8月31日至9月1日期間，總計救出11名外籍人士，扣捕6名外籍主管。在11名獲救者中，包括2名馬來西亞人、6名中國人與1名台灣人。

這名台灣女子年齡24歲，先前透過一名中國男子介紹，得知柬埔寨有月薪5000美元（約新台幣15.4萬元）的高薪工作，便在4月13日搭機前往金邊，接著被送往西港，但後來被轉移至另間公司，每天工時長達15小時，月薪僅800美元（約新台幣2.4萬元），5月向家人求助，直到9月1日才獲救。

►24歲台女獲救！想賺15萬月薪赴柬淪豬仔 每天工作15hrs受困多月

►2個月賣掉50人！越南人蛇自首「騙了自己人」 冷血惡行曝光

►為愛赴緬密會「貌美網婆」 他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉