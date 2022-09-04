澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

▲ 美聯社8月底拍下疫情下的饒河夜市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾院議長裴洛西訪台過後，台海緊張局勢只升不減，引發國際社會高度關注。澳洲媒體2日以一張饒河夜市人潮的照片報導，台灣人長期生活在入侵威脅之中，在中國、疫情和颱風危機下仍冷靜從容過日子。專家則分析，近來歐美官員相繼訪台，證明蔡英文總統不正面挑釁北京，而是透過國際接觸強化台灣安全的策略取得成功。

《澳洲金融評論報》2日報導，裴洛西訪台使中國在台灣周圍進行史上最大軍演，台灣軍方1日首度擊落中國民用無人機，台海緊張持續升溫，但美聯社記者8月底拍攝的饒河街照片可見夜市人潮不減，也提到大稻埕街頭幾乎不見民眾憂心中國入侵的跡象，充滿選購中秋月餅的客人。

大稻埕一家頗受歡迎的涼茶攤販排隊人潮未受颱風影響，70歲老闆受訪表示，她一輩子都活在北京威脅下。一名前導遊也聳聳肩說道，「生活還是要過下去。我們對最近的軍演有點緊張，但能做什麼呢？」他就像大部分台灣人一樣，比起軍演更關心政府何時會放寬疫情限制。

台美澳安全官員擔心，若台海緊張繼續升溫，下次被擊落的恐怕就不是無人機，而是有人駕駛的飛機，將帶來災難性後果，但台灣2300萬人口中似乎沒有多少人擔心此事。

澳洲塔斯馬尼亞大學講師哈里森（Mark Harrison）就指出，「對於生活在這種現實中的台灣人民和政治領導人來說，他們對目前危機的反應永遠不會完全符合世界其他地區的預期。」

哈里森分析，蔡英文總統整體來說以一貫的自律，不正面挑起與北京的衝突，並尋求透過國際接觸來加強台灣安全，「她在這方面做得很成功，近幾個月來自美國和歐洲的多次訪問都證明這一點。」

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