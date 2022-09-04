　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

▲▼ 美聯社記者8月底拍下疫情下的饒河夜市。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美聯社8月底拍下疫情下的饒河夜市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾院議長裴洛西訪台過後，台海緊張局勢只升不減，引發國際社會高度關注。澳洲媒體2日以一張饒河夜市人潮的照片報導，台灣人長期生活在入侵威脅之中，在中國、疫情和颱風危機下仍冷靜從容過日子。專家則分析，近來歐美官員相繼訪台，證明蔡英文總統不正面挑釁北京，而是透過國際接觸強化台灣安全的策略取得成功。

《澳洲金融評論報》2日報導，裴洛西訪台使中國在台灣周圍進行史上最大軍演，台灣軍方1日首度擊落中國民用無人機，台海緊張持續升溫，但美聯社記者8月底拍攝的饒河街照片可見夜市人潮不減，也提到大稻埕街頭幾乎不見民眾憂心中國入侵的跡象，充滿選購中秋月餅的客人。

大稻埕一家頗受歡迎的涼茶攤販排隊人潮未受颱風影響，70歲老闆受訪表示，她一輩子都活在北京威脅下。一名前導遊也聳聳肩說道，「生活還是要過下去。我們對最近的軍演有點緊張，但能做什麼呢？」他就像大部分台灣人一樣，比起軍演更關心政府何時會放寬疫情限制。

台美澳安全官員擔心，若台海緊張繼續升溫，下次被擊落的恐怕就不是無人機，而是有人駕駛的飛機，將帶來災難性後果，但台灣2300萬人口中似乎沒有多少人擔心此事。

澳洲塔斯馬尼亞大學講師哈里森（Mark Harrison）就指出，「對於生活在這種現實中的台灣人民和政治領導人來說，他們對目前危機的反應永遠不會完全符合世界其他地區的預期。」

哈里森分析，蔡英文總統整體來說以一貫的自律，不正面挑起與北京的衝突，並尋求透過國際接觸來加強台灣安全，「她在這方面做得很成功，近幾個月來自美國和歐洲的多次訪問都證明這一點。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！
快訊／BMW男台74逆向狂飆！　被警攔「倒推嚕」1公里
空拍畫面曝！苗21線坍方山壁全禿　超長「滑石道」現形
軒嵐諾北上！改2縣市迎雨　中秋連假「有利颱風生成」
11歲女兒房內裝攝影機！　網紅被轟監控：小孩沒人格
澳媒「饒河街景」看台灣　讚蔡英文策略成功
陳時中推公廁免治馬桶　日研究：細菌恐「直噴肛門」傳染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

「72歲阿嬤」內衣慘被偷！變態鄰居瘋狂敲門跟蹤示愛：阿姐我愛妳

落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳播

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

澳媒「饒河街景」看台灣　對中國威脅超從容！讚蔡英文策略成功

美學者訪台觀察：中共軍演凸顯北京長期對台威脅

「72歲阿嬤」內衣慘被偷！變態鄰居瘋狂敲門跟蹤示愛：阿姐我愛妳

落跑總統確定返國！斯里蘭卡議員夾道歡迎　政府提供住所、保鑣

土耳其怒控「希臘占領愛琴海諸島」　必要時刻將採取行動

強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳播

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命　死亡率高達10％

格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」　邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

嫌1歲兒家裡太吵！19歲狠父「故意關車內」熱死他　送急診被警逮

挹注救災一臂之力　在地企業捐贈西港義勇消防分隊無線電

陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

宜蘭冬山一冷凍廠氨氣槽大量洩漏　員工緊急疏散逃生

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

玩「真心話大冒險」被問有整形嗎？　大元竟「自爆項目」被笑太誠實

台人1習慣打臉「免治馬桶政見」　她見一幕噁暈！網喊：寧可半蹲上

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

陳柏豪確診缺陣　黃恩賜上一軍支援

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

孝子「空中灑亡父骨灰」下秒墜機慘死

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

研究：免治馬桶噴嘴恐將細菌「直噴肛門」

今年俄8寡頭詭異身亡　6人是能源高層

格鬥妹KO對手　嗨到掀衣露奶

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

即／飛行員直播開飛機撞沃爾瑪網緊盯　盤旋4hrs迫降被捕

西班牙「迪士尼公主」追隨父王腳步　接受三軍訓練

29歲飛行員嗆開飛機「撞沃爾瑪賣場」　原地持續盤旋

更多熱門

相關新聞

9歲童和爸媽出國玩　被蚊子叮咬喪命

9歲童和爸媽出國玩　被蚊子叮咬喪命

澳洲西部哈維小鎮的9歲男童普爾加達斯（Glenn Pulgadas）與家人一同前往菲律賓度假，期間被蚊子叮咬，感染登革熱，出現頭痛、發燒、嘔吐、流鼻血等症狀，出現登革休克症候群，最終不幸過世。

加密交易平台錯匯近2.2億　竟7個月後才發現

加密交易平台錯匯近2.2億　竟7個月後才發現

澳洲放寬防疫限制　確診僅需隔離5天

澳洲放寬防疫限制　確診僅需隔離5天

海邊挖蛤蜊狂吃　女全身癱瘓送醫

海邊挖蛤蜊狂吃　女全身癱瘓送醫

遊樂設施疑失速！6歲男童「噴飛撞頭」慘死

遊樂設施疑失速！6歲男童「噴飛撞頭」慘死

關鍵字：

紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面