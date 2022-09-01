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加密交易平台錯匯近2.2億元！竟7個月後才知出事　她早已嗨爆買房

▲▼大型加密貨幣交易平台「Crypto.com」誤將新台幣近2.2億元匯給一名澳洲女子，目前已訴諸法律途徑解決。（圖／翻攝自Crypto.com）

▲大型加密貨幣交易平台「Crypto.com」錯匯新台幣近2.2億元給一名澳洲女子，目前已訴諸法律途徑解決。（圖／翻攝自Crypto.com）

記者張寧倢／綜合外電報導

總部位於新加坡的加密貨幣交易平台 「Crypto.com」誤將1050萬澳幣（約新台幣2億1700萬元）轉帳給一名澳洲女子，然而，這個意外卻直到7個月後公司年底進行財務審計時才被發現。部分資金已經被女子拿來在墨爾本郊區置產，買下一處擁有5個房間的房產。

綜合彭博社與《商業內幕》報導，「Crypto.com」是全球最大的加密貨幣交易平台之一，還曾請到好萊塢男星麥特•戴蒙（Matt Damon）拍攝廣告，並在全美收視率最高的超級盃電視轉播時大力放送。然而，這間公司2021年5月不慎向澳洲女子瑪妮維爾（Thevamanogari Manivel）匯款將近新台幣2.2億元，卻沒人發現這個錯誤。

澳洲維多利亞州最高法院一份判決書指出，Crypto.com原本應該向瑪妮維爾支付100澳幣，卻在輸入金額時不慎輸入成帳號，因此瑪妮維爾錯誤地收到了10,474,143澳幣。判決稱，Crypto.com直到去年12月底財務審計時才發現這筆錯匯款項，隨後對瑪妮維爾以及後來拿到一部分金額的妹妹採取法律行動。

判決提到，Crypto.com於2022年2月取得對瑪妮維爾銀行帳戶的凍結令，卻發現她已將大部分資金匯到其他帳戶，包含在今年1月底匯給女兒43萬澳幣（約新台幣892萬元），在那1個月後，她又在墨爾本郊區買下一套價值135萬澳幣（約新台幣2800萬元）、擁有5間臥房的房產，不久後瑪妮維爾又把房子的產權轉讓給妹妹。

報導指出，Crypto.com曾於3月試圖凍結瑪妮維爾胞妹的銀行帳戶，但沒有成功。不過，法院現已下令要求瑪妮維爾的妹妹出售房產，將135萬澳幣的購屋費用與2萬7369.64澳幣的利息，一併返還Crypto.com，該案預計將在10月再次開庭。

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