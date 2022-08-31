海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

▲女吃下海邊採的蛤蜊，全身麻痺癱瘓。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭女子塔亞(Kim Taia)近來在海邊採了一些蛤蜊回家，沒想到吃下肚12小時後全身麻痺，整個人無法動彈也不能說話，緊急送醫發現中了麻痺性貝毒(Paralytic Shellfish Poisoning toxin)，差點以為自己會因此死掉。

塔亞表示，她是在紐西蘭北島Little Waihi海灘撿了這些蛤蜊，沒想到吃下後嘴唇開始發麻，「發麻感迅速傳到整個頭，我開始覺得頭很暈、視線模糊，話也說不清楚，正在想著現在是什麼情況時，手臂和手也開始失去知覺」。

塔亞後來被兒子叫救護車送到醫院，在醫院幾小時後，她感覺到自己呼吸變得愈來愈慢，快要無法呼吸，以為自己會這樣不明不白的死掉，幸好在醫生詢問之下，發現曾吃過蛤蜊，最後診斷出中了麻痺性貝毒，治療一周後總算順利康復。

專家表示，麻痺性貝毒是一種神經性毒素，民眾若是不小心誤食含有這種毒素的貝類時，會產生麻痺中毒症狀，症狀通常在食用後10分鐘至3小時出現，包含嘴巴、臉部感覺麻痺，頭暈噁心、呼吸困難，嚴重甚至可能死亡。塔亞希望她的故事能幫助提醒大眾，食用貝類食物時要提高警覺。