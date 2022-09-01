重視安平水域遊憩安全　南消六大隊攜手海巡辦水上救援演練

▲重視安平水域遊憩安全，南消六大隊攜手海巡辦水上救援演練競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化安平水域救援效能，台南市消防局第六大隊及海巡第11岸巡隊於1日動員所屬救生人員，於安平觀夕平台水域進行聯合指揮研討及跨機關救援能量作業，另結合遙控水上動力救生圈加入演練項目，使救援人員更熟悉新救援設備操作，強化消防人員救生能力。

時值炎炎夏日，各地戲水活動增加，台南市轄內多處水域特別是近年人潮漸多之漁光島及觀夕平台水域因假期帶來戲水及觀光人潮，觀光遊憩之餘，水域活動安全不可忽視。

消防局第六大隊邱淵明大隊長表示，本次演練實際結合消防及海巡指揮幹部研討，針對區域任務分工及救災能量之預佈署取得共識，聯合操作雙方之遙控水上動力救援救生圈設備，使其快速接近溺者，幫助溺者建立正浮力再由救生人員施救等創新作為；演練最後舉辦消防、海巡IRB快速救援競賽，過程中雙方對於裝備認知及相互協調之強化取得相當之成果，也藉次探討安平水域周遭環境救援之安全注意事項，餐與人員皆獲益良多。

消防局李明峯局長呼籲，鑒於近日台南市天氣炎熱，海邊戲水人數居高不下，安平近海水域存在離岸流，且部分沙岸水深深淺不一，一不小心恐生滅頂之悲劇，請戲水民眾務必確認水域安全狀況；另家長應確認及避免學童有無自行前往水域戲水情形，勿前往危險水域戲水。