起風了！　黃偉哲呼籲應強固招牌、避免外出加強防颱措施

▲受到颱風外圍環流影響，台南地區會出現強陣風，黃偉哲市長提醒市民颱風影響期間盡量避免外出、緊閉門窗、加強固定招牌，並留意最新颱風訊息，做好防颱措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年第11號颱風「軒嵐諾」，中央氣象局於2日上午8時30分發布海上颱風警報，台南市長黃偉哲呼籲市民，軒嵐諾強烈颱風來勢洶洶，受到颱風外圍環流影響1日已經有觀測到瞬間8級以上強陣風，提醒市民颱風影響期間盡量避免外出、緊閉門窗、加強固定招牌，並留意最新颱風訊息，做好防颱措施。

軒嵐諾颱風目前位於鵝鑾鼻東方約470公里處，依據氣象局最新情資顯示，第11號颱風強度稍減弱為中度颱風，目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面及巴士海峽構成威脅。預計此颱風暴風圈有擴大之趨勢。

2、3兩日颱風將在台灣東南方海面打轉再緩慢北轉遠離台灣，台南地區將有一陣一陣強陣風出現，空曠地區易有9至11級強陣風；市長黃偉哲要求市府團隊嚴陣以待，密切注意颱風動向、預備沙包、加強巡檢路樹、檢視側溝清淤等防颱整備事項，以因應可能發生之緊急災害。

消防局指出，軒嵐諾颱風影響最顯著的時間會落在星期五到星期日這幾天，且易有豪雨或大雨，沿海地區會有長浪發生，呼籲市民加強各項防颱措施，不要前往沿海及溪流等危險區域進行觀浪、戲水及從事水上活動，另外易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解沙包領取地點及方式，外出時慎防豪雨及強陣風，注意自身安全。