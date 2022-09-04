陸多地籲中秋非必要不返鄉　官媒：謹防假期成疫情「放大器」

▲深圳民眾排隊做核酸。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近期疫情多點爆發，不少地方呼籲民眾中秋節「非必要不返鄉」。官媒《北京青年報》亦發文，指「跨省出行風險不會太大」是麻痺思想、僥倖心理，謹防假期再次成為疫情傳播「放大器」。對此，網友發文表示不滿，「你為什麼不說非必要別活了呢」；但也有人認為「沒必要扎堆」。

綜合陸媒報導，大陸多地針對中秋假期發佈通知，其中河南多地發布「致在外老鄉的一封信」，倡導中秋假期非必要不返鄉，例如宜陽縣表示，身處中高風險地區的河南洛陽籍在外務工人員，返鄉必須提前報備，不報備會造成嚴重後果及將依法處理。

另外，湖南省要求堅持做好「入湘先報、入湘即查、入湘即檢、入湘即管」；上海市提醒，低風險區人員可持48小時核酸陰性證明離滬，其他人員離滬持72小時核酸陰性證明等。

陸官媒亦發文呼籲，稱一旦遭遇疫情「突襲」，不僅會帶來滯留遊客衣食住行的解決難題，更可能導致「天女散花」式疫情外溢傳播；各地確實應該拿出針對性的具體防控舉措，堅決防止假期成為疫情傳播的「放大器」。

文章指出，儘管儘管疫情多發，各地中秋出遊熱情仍然很高。截至8月30日，中秋假期訂單對比端午同期增長137%，機票、火車票訂單量分別增長近2倍、5倍，跟團游、主題游復甦顯著，長線游較今年端午提升幅度近三成。

▲哈爾濱一處中風險小區。（圖／視覺中國）

有民眾認為，中秋節假期時間較短，跨省出行要少於暑期，風險不會太大。文章指出，這種麻痹思想、僥倖心理要不得，必須吸取今年暑期出遊旺季，多個熱門地區出現嚴重疫情並持續外溢的教訓。

文章還批評「躺平式」抗疫沒有出路，與病毒共存，就是放任病毒吞噬民眾的生命和健康，「睹了『共存』帶來的苦難，我們更要像保護眼睛一樣保護疫情防控成果，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持『動態清零』總方針。」

對於「非不要不返鄉」的要求，不少網友批評，「又來？四年了有完沒完！」、「你為什麼不說非必要別活了呢」、「兩年沒回家了，每次節前村長比家人問候得還早」。不過也有人表示支持，「週末回家也不錯，沒必要扎堆」、「錯峰歸家挺好的，不堵不煩」。