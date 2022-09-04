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本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢：可能在週二、週三出現

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增34,126例本土個案，已經是連續6天單日確診超過3萬。指揮中心發言人莊人祥表示，目前疫情已經連續三週上升，上週累積病例21.2萬，和前一週相較增幅達到23%；另分析上週單日本土最高3萬4千多例出現在週三（8/31），預期本週有可能出現單日確診逾四萬，時間點應該是週二或者週三。

▲▼8/31中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲▼9/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲9/4新增確診。（圖／指揮中心提供）

單日確診超過3萬已經連續6天，是否會在本週出現單日確診突破4萬例？莊人祥分析，上週單日最高3.4萬本土病例落在週三（8/31），如果以同日增加5000~6000例估算，下週確實可能出現單日超過4萬例，時間預期落在每週單日確診最高的週二或週三。

根據指揮中心統計，國內本土疫情已經連續三週上升，上週累積確診21.2萬，和前一週相較增加23.1%。莊人祥表示，本週疫情還會持續上升，單週病例預期可能增加至24.7萬，增加幅度約17%。莊人祥進一步說明，如果增加幅度符合預期（17%），疫情有可能已經接近高峰且有趨緩趨勢，但如果增幅比上週的23%還要高，顯示疫情仍在明顯上升階段。

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