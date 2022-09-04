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大陸 大陸焦點 特派現場

系統崩潰！成都封城變「全城罰站」　幕後公司曝竟是市場巨無霸

▲▼ 成都,檢測系統崩潰 。（圖／翻攝自微博）

▲成都民眾等核酸系統恢復。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

成都1日宣佈「封城」進行連續三天的全員核酸（PCR）檢測，然而2日傍晚檢測系統崩潰，民眾排隊等候數小時，怒批是「雨天罰站」。核酸系統開發公司「東軟集團」被起底竟是「中國軟體開發巨無霸」，手握14億人資料。

▲▼ 成都,檢測系統崩潰 。（圖／翻攝自微博）

▲醫護人員齊高舉手機試圖搜尋訊號。（圖／翻攝自微博）

成都2000萬名居民正處於「原則居家」狀態，並要連續三天接受核酸檢測，然而2日晚間核酸系統卻出現故障，大批民眾只好原地等候。網路畫面可見，現場的醫護人員一度以為是收訊不佳，紛紛將手機高高舉起。

等待過程中，成都下起了雨，許多市民包括老弱病殘及小學生，在風雨中排隊超過3小時，社區工作人員只好將排隊的人勸離。網路上出現批評聲浪，「成都被居家已經夠難了，今天還被扶老攜幼雨中罰站。」

事情發生後，檢測系統的開發公司被起底，竟是大陸軟體開發巨無霸「東軟集團」。公開資料顯示，疫情爆發後，東軟集團開發了核酸檢測資訊系統，已在大陸17個省120多個地市部署應用，包括北京、上海、重慶、天津等人口超大型城市，累計檢測超過140億人次；在美國、日本、印度都有子公司。

微信公眾號「基本常識」發文指出，「不誇張地說，一個中國人，生老病死的信息（資訊），幾乎都有東軟集團開發的系統在管著」，因為大陸國家市場監督管理總局的法人庫和「企業信用信息公示系統」、社保信息管理系統等，供應商之一均是東軟集團。

據財報，東軟集團2021年銷售收入87.3億元（人民幣，下同，約新台幣387億元），來自醫療健康和社會保障的業務佔15.4億元，政府補助1.4億元；淨利潤達11.7億元（約新台幣52億元）。

▲▼ 成都,檢測系統崩潰 。（圖／翻攝自微博）

▲核酸檢測系統崩潰後，成都民眾苦等 。（圖／翻攝自微博）

成都核酸系統故障的事情發生後，東軟集團的回應引發民眾不滿。首先，聲明中指出，目前出現的系統響應延遲、卡頓等現象「與核酸檢測系統軟件無關」，「東軟也因在抗擊新冠疫情中的突出貢獻，多次收到國務院疫情聯防聯控小組以及各級政府的感謝信和表揚。」

成都官方則發布通告，稱「全市核酸檢測系統出現異常情況，導致檢測進度緩慢」。東軟集團的回應被民眾批評是在「甩鍋」，引發民怨後選擇在微博上刪除熱搜。

網友紛紛怒批，「說好的成都一天一檢，結果整成一檢一天」、「全城靜默，讓你整成了全城罰站」、「做錯了不僅不道歉，還在甩鍋標榜自己勞苦功高」、「醫護人員在等，成都人在排隊等，核酸系統也在等，甚至下雨了還得冒著雨排隊」。

據瞭解，此次並不是東軟第一次出現類似事件。陝西西安「一碼通」今年1月也曾發生故障，市民在每日例行核酸檢測過程中，無法打開個人健康碼，而西安「一碼通」背後的承接方中就包括東軟集團。

當時，東軟集團回應稱，西安東軟作為應用層支撐廠家之一，參與開發建設西安一碼通系統。經現場專家及技術人員排查分析，該故障與應用層無關。

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