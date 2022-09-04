基隆+705！專責病房空床率67.9%　林右昌籲籲儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例，新增3萬4126例，其中基隆新增705例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率持續超過六成，近日來，國內確診人數呈現上升趨勢，面對不斷變異的病毒。他呼籲民眾持續遵守中央的防疫指引，儘快接種疫苗提升保護力，尤其是長者與幼兒更不可以輕忽。

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衛生局補充表示，因應國際COVID-19-變種病毒疫情，為加速提升疫苗接種覆蓋率，本市於各區設置COVID-19疫苗專診接種服務，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種2劑COVID-19疫苗，且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

有關基隆市疫情部分，本市今日750名確診人數中，外縣市通報118例，佔15.73%；其中女性439人、男性311人；若以年齡別區分的話，25-34歲有123人最多，占16.40%；35-44歲有119人次之，占15.87%，至於75歲以上的長者有25人、65-74歲有63人、6歲以下有41人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治25人、空床53床，空床率67.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症3名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院：輕症12名；三總基隆分院與礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估15萬1826人，利用快速通道的有4萬0749人，有8萬4834人完成居家醫療評估，居家醫療已入案6萬4917人，條件不符合則有1萬9917人。

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