快訊／廁所偷窺宣傳片被罵爆　陳時中表歉意：清潔身體是權利

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者姜國輝攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但宣傳片偷窺畫面遭輿論砲轟是把性騷擾當有趣，而後團隊也緊急更換影片版本。對此，陳時中4日上午受訪表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民的權利；競選團隊發言人莊瑞雄說，「議員的屁股可以免治，官員的屁股可以免治，那市民就沒有這樣的權利嗎？」

陳時中今天上午出席職能治療師全國聯合會創會20周年慶祝大會後受訪說，在畫面上並沒有這樣的意思，但是若讓大家有「騷擾當有趣」的感覺，他要表達歉意，此外，已經向創作團隊表達需要做一個修正，他們也欣然同意，現在都在修正和進行相關作業中，「我們並沒有要有任何騷擾的意思」，台北是一個進步的城市，他要努力推動性別友善。

陳時中還說，台北市副市長黃珊珊批評該政策是「華而不實」，但當初黃想要在市場設立免治馬桶的時候，是因為清理上不方便的理由，加上當時整體設計不太理想，因此打消主意，事實上，讓身體能夠更清潔、更舒服，是市民的一個權利，廁所的清潔是最基本的，這個不用再說，是必然要做的，既然把馬桶都升級了，地面等各方面清潔的升級，是可以從細節開始注意，跟市民表達：我們很細心，我們觀察到生活細節上的需要。他補充，整體公廁的清潔設備都需要升級，免治馬桶是其中的一項。

媒體追問，有批評稱設置免治馬桶的噴頭容易沾上污穢物，加上要配墊等，經費要從哪裡來？陳時中表示，任何政策實施都需要編列預算、經議會通過預算案；至於有什麼不清潔之處，可以加強檢查，此外，現在免治馬桶都有不會回吸的設計，請大家放心。

莊瑞雄也在聯訪後補充，相信社會大眾都非常關心候選人提出的政策，可是他也必須說，整個公廁品質的提升是台北市民的基本要求和權利，他當過台北市議員所以特別清楚，「議員的屁股可以免治，官員的屁股可以免治，那市民就沒有這樣的權利嗎？這個值得社會大家來思考」。

▲總統蔡英文致詞。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳時中昨天拋出「公廁三寶」新政見。（圖／翻攝陳時中YouTube）

▲陳時中「公廁三寶」政見宣傳片被罵爆。（圖／翻攝自宣傳片）

▲陳時中「公廁三寶」政見宣傳片被罵爆。（圖／翻攝自宣傳片）