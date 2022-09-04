陳時中稱無障礙坡道文明象徵　蔡英文稱讚：重視不同群體需求

▲蔡英文今天力挺陳時中是「最會解決問題的衛福部長」。（圖／記者姜國輝攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員秦慧珠日前登記參選時，因不滿走無障礙坡道，批評「其他人只能走殘障通道覺得非常可恥悲哀」，台北市長候選人陳時中後回應，這不是屈辱通道，而是社會文明進步的象徵；對此，總統蔡英文4日出席職能治療師全聯會紀念學術研討會致詞說，陳時中這句話說得非常好，顯示他重視不同群體的需求，是「最會解決問題的衛福部長」，相信一定有能力推動台北市政進步。

職能治療師全國聯合會今天上午舉行2022年創會20周年慶祝大會暨會員代表大會，邀請蔡英文、副總統賴清德、民進黨台北市長候選人陳時中等政要與會。

蔡英文致詞時表示，職能治療是一個具有整合性、跨領域的專業，尤其當有些長輩、病患失去原本生活中可以做到的功能，透過適當的治療、課程、訓練，就可以慢慢進步，也有機會能夠更有尊嚴且獨立來維持自己生活的運行，「生活有職能，不能變可能」就是這個意思，各位職能治療師都是魔術師。

蔡英文表示，感謝職能治療師的努力，讓每一個人都有機會發揮自己本來應該有的能力，也為自己的人生創造更多應有的色彩，對於這些有障礙的朋友，也要透過提供適當的輔具，達到適合的輔助措施，就可以減低他們的不便，並且能夠獨立行動，這就是無障礙環境的用意，也更是政府的責任及目標，應該透過障礙者的角度來檢視、改善生活環境。

蔡英文並稱讚與會的陳時中說，她看到陳前幾天說了一段話，說得有道理，「殘障的通道並不是一個屈辱的通道，是表示社會文明進步的一個象徵」，這句話說得非常好，也是非常有同理心，並且重視不同群體需求的一個表現。

蔡英文說，陳時中對於不同團體的意見都非常願意傾聽、學習，甚至對於自己本來不熟悉的領域，近期包括調酒、街舞，也非常願意去嘗試及學習，跨出舒適圈就能夠打開更多對話的空間和可能性，對於不同的意見，陳也能夠真心傾聽，並且務實的規劃出具體的方案，「我相信他應該是最會解決問題的衛福部長」，一個會解決問題的人就是一個好的領導者。

蔡英文表示，她非常肯定陳時中一定可以有能力，在推動台北市政上，為台北帶來更多的進步，以及新的改變，她也給予祝福和加油。