屏鵝公路花48.8億砍樹再種樹+電桿地下化　蘇清泉砲轟

▲屏東縣長參選人蘇清泉 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

48.8億新台幣可以做很多事！政府卻拿來搞「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」，其中6.8億是砍樹再種樹的錢，屏東縣長參選人蘇清泉為此臉書po批，為何政府不懂也不在乎民眾的需求？政府不做的事？由他來做。

蘇清泉po文指出，「寧可花48億元，砍樹再種樹、搞電纜電桿地下化，就是不願幫屏東人爭取福利？」

他說「近來屏東民眾最火爆的議題絕對是「種樹百里」這件事！屏東的鄉親們眼睛亮起來看：塞車還要塞多久？改善枋寮交通瓶頸需要48.8億？」

「改善老人醫療每年需要48.8億？

補助0-6歲小孩的生養、健保費需要48.8億？

改善屏東的教育需要48.8億？

打開農漁產業通路需要48.8億？

改善青年就業環境需要48.8億？

促進觀光需要48.8億？」

蘇清泉說，屏東還有太多太多急迫需要改善的事，你(指政府)不做？卻急著挖樹？！為何政府不懂也不在乎民眾的需求？政府不做的事？由他來做！

他進一步po文，「夏季失落」這句話對網路上的你我應該很多人聽不懂？看不懂？對屏東偏鄉弱勢地區的孩子們活生生地發生了！如果我有48.8億，我會用來解決『夏季失落』的教育問題，而不是，『挖樹再種樹』。，而是用來解決教育問題，尤其是解決非山非市學校學生的『夏季失落』問題，執行教育正義，讓屏東的孩子們都能出頭天！」

他盤點屏東縣的教育現況，發現屏東縣有65所非山非市學校的學生，因為教育資源分配不平均，而成為夏季失落最無奈的受害者。教育部對於符合指標的偏鄉學校，硬體的校園設備、軟體的課程規劃、老師的加給津貼都能依法獲得的充裕的補助，而且民間公益團體在企業社會責任下也紛紛挹注資源，保障偏鄉學生的受教權。然而「非山非市」學校的學生卻淪為資源不對等、被教育正義遺忘的一群！

對大部分的學生來說，兩個月的暑假是快樂充電的時光，而對非山非市學校的弱勢學生則因資源中斷、學習停滯，而成為政策不公平的次等學生！要實踐「一個不能少；每個都教好」的教育理念，達成培養卓越有競爭力的國民的目標，蘇清泉認為非山非市學校的學生亟需48.8億解決「夏季失落」的問題，讓教育正義彰顯在這些弱勢學生身上，讓這些學生的未來能夠出頭天！