陳時中公廁偷窺影片嚇壞眾人　她：犯嚴重錯誤還渾然不知

▲陳時中推出公廁政見影片引發爭議。（圖／翻攝自陳時中臉書，下同）



記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中公廁政見影片惹議，國民黨立委李貴敏今（4）日指出，有錯不認、凡事黑箱，性別平權意識薄弱，這樣脱離民意、嘩眾取寵的市長候選人，夠格嗎？這種對嚴重錯誤渾然不知的候選人與團隊，正是最恐怖的夢魘。

李貴敏表示，陳時中以身試法，用親身參與演出的「廁所偷窺片」，喚醒所有女性日常生活中深層的恐懼。對女性來說，偷窺、跟蹤、騷擾，這種切身憂慮和威脅隨時可能碰到，碰上了就是惡夢的開始。

李貴敏批評，這種讓女性難以啟齒的痛苦與折磨，顯然陳時中從來不關心，也不知道，才能拿來開玩笑，但最讓人訝異的是，即使被女性罵爆，如此犯眾怒的離譜行徑，陳時中與他的團隊居然到現在沒有任何一句道歉？

「陳時中很清楚自己在做些甚麼，也不覺得影片有甚麼問題」李貴敏指出，陳時中對女性深惡痛絕的公廁偷窺完全無感，不是嗎？直到現在沒有反省與道歉，只有陣營要角管碧玲口中的「從善如流」緊急下架影片修改。這種對嚴重錯誤渾然不知的候選人與團隊，不正是最恐怖的夢魘嗎？

李貴敏說，陳時中在選舉過程中一次次離譜表現證明，他原本的防疫指揮官人設靠的是全民認真防疫所堆砌起來的形象，靠的是大內宣、過度包裝，但他離一般人的生活日常是這麼遠，對民眾心中的憂慮也是這麼無知。才會在短時間內把應有的全敗光，還這麼理直氣壯的拿廁所偷窺開玩笑。