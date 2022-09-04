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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文民調下跌7個百分點　林濁水揭原因嘆：難怪

▲民進黨離島、新竹縣長提名記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《台灣民意基金會》日前公布8月份最新民調，總統蔡英文聲望為45.7%，與7月的53.9%相比，下跌7.3個百分點。前民進黨立委林濁水分析，上個月又有中共軍演又有美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，蔡英文卻反常地聲望重挫，都與我對中共無人機的態度有關。

林濁水指出，飛擾金門軍事設施上空的中共無人機經過一個月終於被擊落，是特地派了狙擊手打下來的，這固然很神奇，但進入21世20年代無人機時代，台灣的無人機已經在烏克蘭戰爭中展現威風，台灣部隊更在十年前就有無人機干擾槍，現在遇到中共21世紀無人機卻用上個世紀戰爭時巷戰神秘的狙擊手對付，令人百思不解。

林濁水也談到，民間已經又怕又駡了大半個月了, 上至總統、國安當局，下至部隊長官都悶不吭聲，士兵只好撿地上石頭丟，更把戰爭拉回石器時代，直到白宮國安發言人說「無人機就是要形成新常態」，才「採取必要而且強力的反制措施」予以狙擊，「難怪總統聲望重挫」，因為和過去一有外力威脅民眾「聚旗」統帥麾下鞏固領導中心的現象完全相反。

根據《台灣民意基金會》民調，當中問到「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果18.8%非常贊同，26.9%還算贊同，19.6%不太贊同，21.1%一點也不贊同。與上月相比，贊同率重挫7個百分點，不贊同率則增加5.6。

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